Adrián Marcelo regresa a YouTube y hace fuertes referencias al team Mar de LCDLFMX: VIDEO

Adrián Marcelo ha vuelto a su canal de YouTube, ‘Radar’, después de haber estado alejado del ojo público tras su participación en La casa de los amosos México. Este regreso marca su primera aparición pública desde que abandonó el reality show de Televisa, donde protagonizó múltiples controversias que le valieron ser tachado de misógino y violento.

El influencer regiomontano decidió tomarse un tiempo fuera de los reflectores después de las polémicas que surgieron en torno a su comportamiento dentro de La casa. Sin embargo, la noche del jueves 10 de octubre, sorprendió a su audiencia con un nuevo video en su canal. Al estilo que lo caracteriza, su reaparición estuvo llena de momentos que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.

En este nuevo contenido, Adrián recorrió la zona centro de Monterrey, donde fue recibido por algunos de los habitantes de las colonias. Algunos lo saludaron con emoción, recordando su paso por el reality.

En un gesto que ha causado revuelo, el exconductor de Multimedios comenzó a repartir billetes de 1,000 pesos a varias personas presentes. Incluso, llegó a regalar unos crocs de edición especial de Luisito Comunica a un hombre que llevaba los su calzado muy desgastado.

Adrián Marcelo realizó referencias y bromas sobre su participación en ‘La casa de los famosos México’

Aunque el video estuvo lleno de momentos ligeros y cómicos, lo que más llamó la atención fue una declaración de Adrián, que muchos interpretaron como una referencia a su tiempo en el reality.

En medio de la grabación, comentó: “Necesitaba protección después de ese pe…”, lo que provocó que los internautas especularan sobre el hecho de que estaba hablando de su paso por La casa de los famosos México.

A lo largo del video, Adrián Marcelo no dejó de hacer bromas sobre su participación en el reality, dejando en claro que, aunque el tiempo ha pasado, sigue procesando las experiencias vividas en el programa.

El team Mar y Gala Montes en la mira de Adrián Marcelo

Otro de los momentos destacados de su video fue cuando tuvo una conversación con una mujer del público, quien mostró su apoyo incondicional al creador de contenido y, de paso, criticó fuertemente a la actriz Gala Montes, con quien Adrián tuvo varios enfrentamientos dentro de la casa.

“Yo lo veo siempre en la tele”, comentó la señora. Adrián, por su parte, respondió: “Me fui, me metí en problemas”, lo que provocó una dura reacción por parte de la mujer: “Pero está mal la mujer esa, porque le echa a usted”.

Este intercambio no pasó desapercibido, sobre todo considerando que Gala Montes fue una de las principales figuras que se enfrentó a Adrián dentro de La casa. Durante el reality, sus roces con el team Mar fueron motivo de gran controversia en las redes sociales. En más de una ocasión, algunos seguidores del programa exigieron sanciones para el influencer por sus comentarios y actitudes, que fueron catalogadas como misóginas y agresivas.

En otro momento del video, Adrián Marcelo aprovechó para reflexionar sobre su salida del programa, la cual considera injusta. En un tono más tranquilo, comentó: “Mi abuelita estaba muy enojada, porque me dijo que me hicieron una injusticia, pero hay que ser felices, si tengo amigos como Pepito, como Romano, como el Comandante Patillas, si puedo tener el privilegio de hablar con usted, pues la vida me está sonriendo”.

Adrián Marcelo fue un personaje controvertido en La casa de los famosos México

Adrián Marcelo fue, sin duda, uno de los personajes más polémicos de la segunda temporada de La casa de los famosos México. Durante su estancia en el reality, fue criticado en múltiples ocasiones por su comportamiento y comentarios, especialmente hacia las integrantes del team Mar.

Uno de los momentos más tensos se vivió cuando tuvo una fuerte discusión con Gala Montes, quien lo acusó de haberla violentado desde el inicio del programa. Esta confrontación fue tan seria que la madre de la actriz presentó una denuncia formal ante las autoridades.

A pesar de la controversia, Adrián Marcelo cuenta con una gran base de seguidores que han continuado apoyándolo, incluso tras su salida del reality. Semanas después de su retiro, publicó un video en YouTube titulado La vida después de la casa, donde parodió algunos de los momentos más relevantes de su paso por el programa.

Aunque su participación en el reality quedó marcada por la polémica, parece que Adrián Marcelo está listo para retomar su carrera como creador de contenido, y este regreso a YouTube es solo el inicio de su nueva etapa.