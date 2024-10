Famosa actriz de la película Entrenando a papá revela lamentable pérdida: “La peor experiencia”

La actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez, reconocida internacionalmente por su papel en la película de Disney, Entrenando a papá, está atravesando un doloroso momento personal debido al fallecimiento de su sobrino, Carlos Enrique Sánchez Luna, de tan solo 19 años de edad.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió la triste noticia con un emotivo mensaje que refleja el impacto devastador que esta pérdida ha tenido en su vida y en la de su familia.

IMDB / IG: @roselyn_sanchez

Roselyn Sánchez se despide de su sobrino con desgarrador mensaje

Roselyn Sánchez, quien también ha sido jueza del programa Mira quién baila, utilizó sus redes sociales para expresar el dolor y la incredulidad que siente tras la muerte de su joven sobrino.

En una serie de publicaciones, la actriz describió a Carlos Enrique como un joven lleno de vida, bondadoso y con un futuro prometedor: “Mi amado sobrino Carlos Enrique Sánchez Luna ‘Kike’, nuestro ángel en el cielo… que Dios esté contigo abrazándote y amándote”, escribió con profundo pesar.

En su desgarrador mensaje, Sánchez también compartió lo que significaba Kike para su familia, destacando su carácter brillante y disciplinado: “Nuestras familias nunca volverán a ser igual sin tu sonrisa, tu temple y tu presencia”.

La actriz no dudó en expresar lo que esta pérdida significa para ella, calificándola como “la peor experiencia” que han vivido tanto ella como su familia.

En su mensaje, Sánchez enfatizó lo injusta y dolorosa que ha sido esta tragedia: “El verte partir de esta manera tan innecesaria e injusta. Con solo 19 años… un niño bueno, cariñoso, brillante, disciplinado, saludable, vibrante, tan feliz”.

A pesar de la inmensa tristeza que embarga a Roselyn Sánchez y a su familia, la actriz se refugia en la fe y en la creencia de que Carlos Enrique se encuentra en un lugar mejor. “It’s devastating sweet nephew (especialmente devastador, dulce sobrino), solo nos consuela saber que estás en el Reino, en un lugar hermoso y nos guiarás desde allí”.

Sánchez también recordó una reflexión compartida por el Pastor Ariel durante el servicio fúnebre, donde elogió la excelencia de Kike como persona y cómo su ejemplo seguirá inspirando a todos los que lo conocieron: “Nos inspiras a la excelencia. Porque eso eras tú… excelente. You have beautiful expectations from us (tienes hermosas expectativas de nosotros)... serán cumplidas”.

La publicación de Sánchez ha recibido miles de mensajes de condolencia, demostrando el cariño que el público siente por ella y el impacto que esta pérdida ha tenido en aquellos que la siguen.

¿Quién es Roselyn Sánchez?

Roselyn Sánchez es una actriz, cantante, productora y modelo puertorriqueña reconocida internacionalmente por su trabajo en cine y televisión. A lo largo de su carrera, ha logrado destacarse tanto en producciones latinas como en Hollywood.

Algunos de sus trabajos más conocidos incluyen: Entrenando a papá (The Game Plan, 2007): En esta comedia familiar de Disney, Roselyn interpretó a Monique Vasquez. Rush Hour 2, en la cual interpretó a Isabella Molina, una agente encubierta del Servicio Secreto que trabaja con Jackie Chan y Chris Tucker en esta secuela de acción y comedia.

Mientras que en la pantalla chica la hemos visto en series como Without a trace, Devious maids y Fantasy Island. Además de su trabajo como actriz, Roselyn Sánchez ha incursionado en la música y ha lanzado algunos sencillos, aunque su principal foco ha sido la actuación.

A lo largo de su carrera, ha sido reconocida por su belleza y talento, ganando varios premios y siendo considerada una de las figuras latinas más destacadas en la industria del entretenimiento.

