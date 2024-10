Pati Chapoy revela a su posible sucesora en ‘Ventaneando’, ¿Ya piensa en su retiro?

El programa ‘Ventaneando’ ha sido, por casi tres décadas, un referente en la televisión mexicana. Sin embargo, recientemente han circulado rumores que ponen en duda su continuidad.

El canal de YouTube Kadri Paparazzi aseguró que la emisión podría enfrentar una crisis que amenazaría su permanencia. Según el youtuber, el programa conducido por Pati Chapoy ha mostrado una baja en los índices de audiencia, lo que habría generado tensión en TV Azteca.

De acuerdo con esta fuente, la caída en el rating habría obligado a la televisora a contemplar la cancelación del show. Además, Kadri afirmó que a Chapoy se le habría solicitado prescindir de algunas conductoras, entre ellas Rosario Murrieta, Mónica Castañeda y Linet Puente.

Sin embargo, esta información es mera especulación, ya que ni ‘Ventaneando’ ni la televisora han emitido un comunicado al respecto, aunque la conductora sí habló de su retiro.

Daniel Bisogno en Ventaneando.

¿Pati Chapoy habla sobre su posible retiro?

En medio de estos rumores, Pati Chapoy fue invitada al programa de radio de Jessie Cervantes en EXA, donde abordó, por primera vez de manera pública, la posibilidad de quién sería su sucesora en ‘Ventaneando’. Cuando se le preguntó sobre si alguien estaba preparado para asumir su lugar en el programa, la periodista no dudó en ser honesta.

“Las personas que están [en el programa] son las que he querido que estén”, declaró Chapoy, añadiendo que lamentó mucho la salida de algunas figuras clave.

Entre ellas, mencionó a Mónica Garza y Jimena Pérez, mejor conocida como ‘la Choco’: “Antes de que ella tomara la decisión de irse a vivir a Madrid con su familia, yo había platicado con ella de que la quería preparar para que fuera mi sucesora dentro del programa”, confesó.

Esta revelación dejó claro que Chapoy había contemplado a Jimena Pérez como su relevo natural, pero la conductora decidió priorizar a su familia y mudarse a España.

La salida de ‘la Choco’ no fue la única que impactó a Pati: también mencionó a otros conductores que dejaron el programa, como Juan José Origel y Martha Figueroa, quienes buscaron nuevos caminos fuera de ‘Ventaneando’.



Pati Chapoy “Así sucede, ella tomó una decisión muy personal de irse con su familia por el tema de su hijito y esa es también una parte que no se conoce de los conductores, también tienen derecho a irse porque ya no les gusta estar ahí, como fue el caso de Atala Sarmiento, como el caso personal de la Choco, más de los que fueron creyendo que iban a tener más impulso o más éxito, como Juan José Origel, Martha Figueroa, Álvaro Cueva”.

Sobre estas decisiones, Pati Chapoy comentó: “Ellos tomaron la decisión de irse, que después no estén muy a gusto con esa decisión, ya no es cosa mía, pero creo que básicamente yo sí extraño a Mónica y a la Choco”.

Los conductores comunicaron que no dejaran de hacer su trabajo, ya que consideran es el mejor programa de espectáculos

¿El futuro de ‘Ventaneando’?

A pesar de que ‘Ventaneando’ se mantiene como uno de los pilares de TV Azteca, los rumores de crisis y la salida de conductores emblemáticos han dejado interrogantes sobre el futuro del programa.

Aunque Pati Chapoy sigue al frente, la posibilidad de su retiro parece más cercana, especialmente al haber considerado en algún momento a Jimena Pérez como su sucesora.

No obstante, la veterana periodista sigue enfocada en su presente y en los desafíos que el programa enfrenta día a día: “Yo creo que lo más importante en mi caso es el día anterior, no reviso los 28 años atrás, sino el día anterior, qué fue bueno y qué no fue tan bueno”, expresó.