Polémica integrante de La casa de los famosos se compromete

Sin duda las historias que surgen luego de ‘La casa de los famosos’ llaman la atención de los fans del reality que siguen la pista de sus famosos favoritos del concurso. Ya sea por su carisma o por sus polémicas y encontronazos.

Y quien sin duda fue polémica en su temporada fue la actriz Daniella Navarro al protagonizar peleas con Ivonne Montero y desatar hate entre los internautas con su participación, además de tener un mediático romance con el también actor y participante del reality, Nacho Casano.

Sin embargo, su intenso romance no perduró y a mediados del año pasado anunció su ruptura con Nacho y desde entonces no había tenido pareja de nuevo.

Pero hace unas horas ella misma dio a conocer a través de sus redes sociales que ¡se comprometió! La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores.

“Se acabó la espera más de 10 años visualizándonos … Sí para el resto de nuestras vidas o hasta que papá Dios quiera … Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”, escribió junto a una foto con su prometido misterioso a quien le tapó el rostro con un emoji de corazones.

La actriz continuó diciendo: “Les comparto mi felicidad , mis mariposas en la panza y se que quieren saber quién es y prometo compartirles cada detalle pronto, por ahora estos meses decidí vivirlos en plenitud junto a mi familia… pero ustedes son parte de mi vida, mis amores, y pronto les presento al hombre que he querido durante muchos años y por fin se nos hizo …. Cada uno vivió lo que le tocaba vivir para hoy estar listos el uno para el otro, cielo mío”, dejando ver que es un amor del pasado.

Igualmente, la controversial exparticipante de ‘La casa de los famosos’ dejó claro que no aceptará que la juzguen por comprometerse tan rápido con alguien luego de su ruptura de Nacho: “A las moralistas tengo 2 años soltera jajajaja y si tuviera un mes soltera y este hombre se me cruzaba la rompía igual ajajjajaja”, dijo.

¿Quién es el prometido de Daniella Navarro?

Por supuesto, los comentarios de la publicación explotaron dando opiniones de diferente tipo para la inesperada noticia.

Algunos fans creen que Daniella se reencontró con el papá de su hija y por fin decidieron estar juntos, mientras que otros dieron posibles nombres del galán de la actriz y hasta se divirtieron un poco diciendo cosas sobre Nacho, su ex.

“Nacho salió del grupo”, “Es Gonzalo”, “más de 10 años, me huele a reconciliación ya que ella estaba locamente enamorada de su n*gro”, “bellos, ella dio pista hace días atrás y si no estoy equivocada, sé quién es, pero ella es la que tiene que decirlo no yo”, “¿no es Nacho Casano?”, “es Nacho, volvieron”, “se ve mayorcito”, “es un viejo”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Daniella Navarro fue una de las más polémicas integrantes de LCDLF de Telemundo / Luis Marín

Y otros dejaron unos más divertidos como: “Como somos de chismosos, yo viendo los comentarios a ver si alguien sabía quién era el prometido”, “aunque no sepamos quién es, debemos apoyar, no juzgar y si no se apoya, no se comenta”.

En su defensa, Daniella les dejó otro mensaje ante las especulaciones diciendo: “Sí, hace 2 años y hace 24 años estuve casada y hace 4 con el padre de mi hija ¿y? Y si este hombre se me cruzaba en el camino hace dos años recién separada pues también me casaría con él jaja”.

Hace una semana, la actriz de ‘Tierra de reyes’ dijo que estaba nuevamente enamorada y en sus redes sociales indicó: “Contando o sin contar, lo que dure, poco o mucho, pero bien vivido. Falta demasiado para separar este par de locos enamorados, dos jugadores de la vida que vivimos lo que teníamos que vivir. Diez años después cuando tenía que ser”, escribió con una fotografía con su amado.

“Siempre supe que serías tú solo que no estaba lista. La vida me preparó para hacer las cosas bien a tu lado y te elijo a ti todos días de mi vida. Siempre supe que serías tú”, indicó.

