LCDLF All-stars: Niurka no se aguanta y estalla contra Manelyk el primer día: “¡Cállate!”

Niurka Marcos tuvo su primer encontronazo en ‘La casa de los famosos All-stars’, con la reina de los realities, Manelyk González a pocas horas del inicio de la nueva temporada de Telemundo.

Esta polémica ya era esperada por los internautas, debido a que en diversas ocasiones Niurka ha despotricado contra Manelyk, aunque el pleito llegó antes de lo esperado.

El encontronazo entre Niurka y Manelyk en el estreno de ‘La casa de los famosos All-stars': Video

A pocas horas del inicio de ‘La casa de los famosos All-stars’, ocurrió el primer encontronazo de la temporada y sucedió entre Niurka y Manelyk.

El pleito ocurrió durante un brindis grupal. Mientras la vedette comenzaba a presentarse ante todos sus compañeros, Mane interrumpió diciendo: "¿Puedo seguir yo?”.

Enseguida, Niurka la volteó a ver mal y le dijo: “Necesitas llamar mi atención, pequeña”, muy incómoda.

“No, no, yo quería seguir, ¿quieres seguir tú?”, contestó Mane.

“Bebés Nius, vean que me está buscando la lengua”, añadió la cubana, hacia las cámaras, dando a entender que se iba a controlar para no decirle algo más fuerte.

"¡Ay ya!”, replicó Mane y fue entonces cuando Niurka, visiblemente molesta, le gritó: "¡Cállate!” Y continuó presentándose ante la casa sin que Mane siguiera hablando: “Soy mamá Niu, con mucho amor para todos, súper empática con el que lo quiera. El que se ponga un poco raro (como Mane) igual respondo porque soy un poco histriónica”.

Niurka también explicó que su objetivo en el reality es entretener y mantenerse fiel a su estilo: “No me gusta aburrirme, vengo a divertirme; se lo prometí a mis hijos, a mi novio, a mis Bebés Nius y no les voy a fallar, pero de cualquier forma tengo que dar contenido”.

Niurka advirtió que Mane sería su primera víctima en ‘La casa de los famosos All-stars’

En el pasado, la vedette ha hecho comentarios sobre la forma en que Mane, confirmada de ‘La casa de los famosos All-stars’ ganó popularidad, señalando que su fama se debe a sus relaciones con otros integrantes de ‘Acapulco shore’.

“Metieron a… ¿Cómo se llama la influencer cog*lona, la de ‘Acapulco shore’? Podría asegurar que el premio que le dieron a Alicia Machado fue igual manipulado, manoseado, planificado igual”, declaró en su momento.

En diciembre pasado, durante una entrevista en ‘Hoy Día’, Niurka advirtió que Manelyk la conocería en la competencia: “La niña esta… le preguntan: ‘¿A Niurka qué le dirías?’ y ella dijo, ‘Niurka, tú a mí no me conoces, pero me vas a conocer’. Yo te conozco, ya te puse como un zapato. En dos ocasiones, bebé. O sea, ¿hello?¿Tiene teflón en el cerebro o qué?”, expresó la cubana.

