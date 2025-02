‘LCDLF All-stars’: Julia Gama, acosada por un participante, y así reaccionó su exnovio, Rafa Nieves

Si bien apenas ha pasado una semana desde su estreno, ‘La casa de los famosos All-Stars’ ha dado mucho de qué hablar. En medio de la conmoción por la inesperada eliminación de Salvador Zerboni, Julia Gama vivió una situación que muchos denominaron como acoso.

La brasileña se vio envuelta en un momento incómodo durante una conversación con Carlos Chávez, quien constantemente se le acercaba para, aparentemente, intentar abrazarla. En un inicio, la modelo solo se limitó a sonreír y alejarse.

No obstante, en algún punto de la plática, el joven tocó su cintura, por lo que rápidamente le puso un alto y le dijo: “No me toques”. Evidentemente conmocionado, el todavía líder de la semana simplemente tomó su distancia, mientras le sonreía de forma incómoda.

Toda esta situación dio mucho de qué hablar en redes sociales. Algunos usuarios aplaudieron la negativa de Julia y tacharon a Carlos de ser un “acosador”, mientras que otros afirmaron que “exageró”, alegando que él “ni siquiera la tocó de forma indecente”.

Julia le dice al nuevo que pone sus manos sobre ella "No me toques!!!" #LCDLFallstars

Rafa Nieves, exnovio de Julia Gama, arremete contra Carlos Chávez

Tras este acontecimiento, Rafa Nieves, exnovio de Julia Gama, se dijo muy feliz de que la brasileña se defendiera de “los patanes”. A través de redes sociales, el joven también admitió estar muy sorprendido de que sigan dando espacio en la televisión a personas que no respetan a las mujeres.

Rafa Nieves “Meu amorsinho (mi amor) dándose a respetar. No puedo creer que en estos tiempos del siglo 21 sigan existiendo patanes tan mano larga y acosadores en la televisión y el mundo, aparte de feo”

El actor expresó su deseo de entrar a La casa para “darle una lección” a Carlos Chávez, a quien quiere “poner en su lugar” y enseñarle a “respetar a las mujeres”.

Rafa Nieves quiere reconquistar a Julia Gama

Pese a que ya han pasado varios meses desde que terminó su romance con la brasileña, Rafa Nieves dejó claro que siempre la va a cuidar, pues, aparentemente, aún siente algo por ella. Incluso, admitió estar dispuesto a reconquistarla en el futuro.

En una reciente entrevista para ‘La mesa caliente’, la celebridad dijo no tener miedo de que su ex se enamore dentro del reality, ya que hicieron un pacto tras la ruptura. Aunque no dio detalles de este acuerdo, señaló que la única manera en la que Julia encontraría el amor dentro de La casa es si él llega a entrar y la conquista nuevamente.

“Sabemos que tenemos algo, quedamos en algo. La única manera en que verán a Julia en un romance es si entró yo a reconquistarla”, sostuvo.

Aunque muchos usuarios lo felicitaron por el gran amor que le profesa a Julia, otros lo acusaron de querer “colgarse” de su exnovia para ser relevante.

¿Cómo fue la historia de amor entre Rafa Nieves y Julia Gama?

Rafa Nieves y Julia Gama se conocieron en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’, lanzada en 2022. Durante su estancia, tuvieron algunos momentos románticos y, tras salir, ambos anunciaron que estaban en una relación.

A través de redes sociales, ambos compartían fotos y videos de su romance, en los que se veían sumamente felices. Incluso, se llegó a especular que llegarían al altar.

No obstante, todo cambió en junio del 2024. Pese a que todo parecía ir viento en popa entre ellos, las celebridades lanzaron un comunicado para dar a conocer su ruptura.

En diversas entrevistas posteriores a la separación, han declarado que todo culminó en buenos términos y han dejado ver que sienten algo por el otro.

