Rafa Nieves exparticipante de LCDLF habla de su ruptura con Julia Gama: “Es mejor darnos un tiempo”

Julia Gama y Rafael Nieves anunciaron su separación el pasado lunes 17 de junio a través de un emotivo comunicado en redes sociales. Los dos exparticipantes de “La casa de los famosos” de Telemundo informaron a sus seguidores sobre el fin de su relación después de más de dos años juntos.

Aunque parecían una de las parejas más sólidas surgidas del reality show, ambos decidieron tomar caminos separados. Julia Gama, Miss Universo brasileña, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram donde expresó su gratitud por los momentos vividos con Rafael Nieves y le deseó lo mejor en su futuro.

En su comunicado, Julia agradeció a Rafael por su compañerismo, complicidad, apoyo, dedicación, aventuras, risas y amor durante su tiempo juntos. Destacó que su amor y admiración por él no cambiarán y que siempre será feliz al verlo feliz y celebrará cada uno de sus logros.

En ese momento Rafel Nieves no había emitido comentario alguno hasta ahora.

Rafael Nieves, de “La casa de los famosos” rompe el silencio sobre su separación de Julia Gama

El actor Rafael Nieves ha roto el silencio y ha dado detalles sobre su separación de la modelo Julia Gama. En una entrevista para el programa “En casa con Telemundo”, Nieves ha asegurado que la decisión de separarse fue mutua y que no se debe a ningún tipo de conflicto o problema. Esta es la primera vez que el actor habla públicamente sobre su ruptura con Gama.

“Es una situación muy triste, la verdad. Fueron dos años muy bonitos. La relación todos la pudieron ver desde el día uno hasta ahorita que terminamos”, expresó Nieves. Aclaró que su separación no fue “tóxica ni tormentosa, de esas que a veces estamos acostumbrados a ver en el medio”, destacando que su relación con Gama se mantiene cordial.

Nieves señaló que terminaron en buenos términos, al punto de que volvería a ver a su ex si esta se lo pidiera: “Terminamos muy bien, tan así que Julia me dice: ‘Oye, me gustaría verte después’. Obviamente, yo encantado”, afirmó el actor, dejando abierta la posibilidad de una futura amistad o incluso algo más.

Finalmente, Rafa Nieves reflexionó sobre el porvenir de su relación, señalando que esta nueva fase podría resultar en una reconciliación o en una separación definitiva. “En ocasiones, en las relaciones, es necesario tomar distancia para luego verificar si realmente estamos destinados a estar juntos para siempre y si el amor perdura”, concluyó.

Julia Gama no se ha pronunciado al respecto.

¿Quién es Julia Gama?

Julia Gama es una modelo y actriz brasileña, reconocida por su participación en concursos de belleza. Entre sus logros más destacados se encuentra su participación en el certamen de Miss Universo 2020, donde obtuvo el título de primera finalista, representando a Brasil. Este logro la reconoció como una de las mujeres más bellas del mundo y aumentó su popularidad a nivel internacional.

Además de su carrera en el mundo de los concursos de belleza, Julia Gama también ha trabajado como actriz y modelo, ha participando en varias campañas publicitarias y proyectos en la industria del entretenimiento.

Julia Gama y Rafael Nieves Salas se separan tras dos años de relación / Instagram: @rafaelnievess / @juliawgama

¿Quién es Rafael Nieves?

Rafael Nieves Salas es un actor y modelo mexicano conocido por su trabajo en la industria del entretenimiento en México. Ha participado en varias telenovelas, series de televisión y proyectos cinematográficos, lo que le ha permitido ganar reconocimiento y popularidad en el medio artístico.

Algunos proyectos en los que ha trabajado son “Casi treinta”, “La piloto”, “Enemigo íntimo”, “Like: la leyenda”, “Rosario Tijeras”, “Me gustan mayores” y “Suena familiar”. Además, Rafael también ha participado en algunos reality shows como “Guerreros”, “La casa de los famosos 2” y “Exatlón Estados Unidos”.