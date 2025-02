La casa de los famosos All-stars: Salvador Zerboni es el primer eliminado este 10 de febrero

La primera noche de salvación en ‘La casa de los famosos All-stars’ se vivió el pasado domingo 9 de febrero y estuvo marcada por una inesperada decisión que dejó a los espectadores y participantes del reality de Telemundo con la boca abierta. Aleska Génesis utilizó un privilegio especial que le ganó a Carlos, el líder de la semana para garantizar la permanencia de uno de los nominados.

Haciendo valer su derecho, Aleska decidió salvar a Alejandra Tijerina, una joven modelo y creadora de contenido originaria de Sonora, denominada como una de las integrantes de “la nueva generación”, quien había sido nominada el pasado jueves 6 de febrero.

Este movimiento estratégico de Aleska Génesis no solo aseguró la continuidad de Alejandra en la competencia, sino que también puso a temblar a los demás nominados porque ahora corren el riesgo de salir de la casa en la primera semana. Además de que generó especulaciones en redes sociales sobre la “mano negra” de Lupillo Rivera, pues se insinúa que él pudo haber aconsejado a Aleska de optar por salvar a Alejandra por estrategia para enfrentar a varios contendientes fuertes desde el inicio y que no fuera predecible que la nueva integrante saliera en caso de que no la salvaran de la primera nominación.

Varias personas se están creyendo el cuento que Aleska traicionó a Lupillo, pero el mismo Clovis que ve el 24/7 y vivió la experiencia de LCDLF, confirmó hoy que fue Lupillo quien le dio la idea a Aleska de salvar a Alejandra para sacar a un fuerte. #LCDLFAllStars #LCDLF5 pic.twitter.com/UkbZ0c329P — Namotako (@namotakosishato) February 10, 2025

¿Quiénes son los nominados de la semana en La casa de los famosos All-stars?

Los famosos en peligro de abandonar La casa de los famosos All-stars esta primera semana son:



Salvador Zerboni



Alfredo Adame



Paulo Quevedo



Uriel del Toro

Paulo Quevedo, Zerboni, Adame y Uriel del Toro son los nominados de la semana 1 en La casa de los famosos All-stars / Telemundo

¿Quién será el eliminado de La casa de los famosos All-stars hoy?

Según las encuestas realizadas en redes sociales por algunos fans del reality, sugieren que Paulo Quevedo podría ser el primer eliminado del reality. De acuerdo con los sondeos, el actor cuenta con el menor apoyo del público estadounidense y puertorriqueño, quienes son los únicos a los que se les hace su voto válido en la competencia al ser un programa que se emite en Estados Unidos y no en Latinoamérica.

Aunque estas encuestas no oficiales que solo se usan para sondeo sí incluyen votos de fans en territorio de América Latina, han demostrado ser bastante precisas en temporadas anteriores del reality, por lo que muchos fans ya anticipan la salida de uno de los participantes más odiados de la temporada ya que consideran que no es estratega y solo ha usado a mujeres como Cristina Porta para sobresalir. Además, la tendencia apunta a que el eliminado provendría del Cuarto Agua, liderado por Lupillo Rivera y Niurka Marcos.

Paulo Quevedo podría ser el eliminado de la primera semana en ‘La casa de los famosos All-stars’ / Instagram: @pauloquevedoof

Primer eliminado de ‘La casa de los famosos All-stars: Salvador Zerboni

En una noche llena de emociones, este 10 de febrero se dio a conocer al primer famoso eliminado de la nueva temporada del reality show de famosos de Telemundo que reúne a “puros pesos pesados” de las primeras cuatro temporadas.

El primero en regresar a La casa fue Paulo Quevedo. Sus compañeros lo recibieron con gran algarabía. Él entró haciendo un grito estridente para celebrar su victoria frente a los demás nominados.

Poco después, se anunció que volvía al reality Uriel del Toro quien también desató la euforia de las celebridades al aparecer y bajar las escaleras.

Finalmente, anunciaron que el primer eliminado de ‘La casa de los famosos All-stars’ era Salvador Zerboni. Al escuchar su nombre, Alfredo Adame le dio la mano y le dijo:

“Mis respetos para ti”. Alfredo Adame

Al regresar a La casa, a diferencia del recibimiento que dieron a Paulo y Uriel, los participantes lucieron desencajados.