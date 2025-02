LCDLF All-stars: ¿Quiénes son los 8 nuevos participantes del reality? Alguien tiene un oscuro pasado amoroso

‘La casa de los famosos All-stars’ se estrenó el pasado 4 de febrero y las celebridades han causado total expectativa entre televidentes y usuarios. Algunas personalidades de temporadas pasadas regresaron por su “revancha”.

De los nuevos inquilinos de La casa, muchos de ellos son considerados como personalidades verdaderamente polémicas, tal como:

Laura Bozzo

Alfredo Adame

Manelyk González

Lupillo Rivera

Paty Navidad

Niurka Marcos

Julia Gama

Salvador Zerboni

Aleska Génesis

Paulo Quevedo

Dania Méndez

La casa de los famosos All-stars: Nuevos participantes

¿Quiénes son los nuevos participantes de ‘La casa de los famosos All-stars’?

Sin duda, este reality show ha reunido a un grupo diverso de celebridades. Lo que incluye, tanto a participantes que regresan de temporadas anteriores, como a 8 nuevos integrantes que aportarán frescura al reality. A continuación, te contamos más sobre trayectorias de algunos de integrantes de “la nueva generación de famosos”:

Valentina Valderrama : Periodista, actriz y modelo colombiana

Valentina ha trabajado con artistas internacionales y fue participante en Miss Universe Colombia 2023. Ha colaborado en campañas para artistas como Cardi B, Mike Bahía y Maluma . En 2020, incursionó en la televisión antioqueña con programas como 'Qué es la historia' y 'Nos cogió la noche-luz'.

Carlos ‘Karamelo’ Cruz

Es un influencer dominicano conocido por su contenido relacionado con el fitness y el estilo de vida saludable. Antes de ganar popularidad en las redes sociales, trabajaba repartiendo paquetes en las calles de Nueva York.

Álvaro ‘Varo’ Vargas

Modelo, cantante y presentador peruano, ha ganado reconocimiento en el mundo del entretenimiento y la moda en su país. En 2021, a los 31 años, ganó el título de Mister Supranational, lo que lo convirtió en el primer peruano en obtener este reconocimiento. Varo incursionó en la música y formó un dúo urbano con Franco Chiesa en 2017.

Carlos Chávez:

Arquitecto y atleta cubano, se ha destacado en competencias deportivas y proyectos de diseño. Participó en ‘Exatlón Estados Unidos’.



Alejandra Tijerina:

Actriz, cantante y creadora de contenido mexicana, ha participado en diversas producciones teatrales y televisivas en México. En 2014, fue coronada como Nuestra Belleza Cajeme. Se dice que era la mejor amiga de Dania Méndez. Sin embargo, protagonizaron un pleito ¿por un hombre?

Dania Méndez y Alejandra Tijerina tuvieron roces en el pasado

Luca Onestini:

Influencer y modelo italiano, fue Mister Italia en 2013 y ha participado en diversos programas de televisión en Italia como ‘Secret story’. También es expareja de Cristina Porta, exparticpante de ‘La casa de los famosos’.



Rosa Caiafa:

Estrella colombiana de reality shows con experiencia en el mundo del fitness y la moda. Es exparticipante del programa ‘4 elementos’.

La casa de los famosos All-stars: Nuevos participantes

Erubey de Anda:

Es una cantante e influencer mexicana que ha acumulado más de un millón de seguidores en sus redes sociales, donde publica contenido relacionado con moda, estilo de vida y humor.

Estos nuevos participantes prometieron aportar una variedad de experiencias y talentos al programa, lo que enriquecerá la dinámica de ‘La casa de los famosos All-stars”.

¿Qué pasó entre Cristina Porta y Luca Onestini?

Luca Onestini y Cristina Porta se conocieron en 2021 durante su participación en el reality español ‘Secret Story’. A lo largo de más de 100 días de convivencia, desarrollaron una relación que capturó la atención del público. Luca se proclamó ganador del programa, con Cristina como finalista.

Tras el reality, la pareja continuó su romance. Ambos compartieron momentos juntos en redes sociales y conocieron a sus respectivas familias. Sin embargo, en marzo de 2022, anunciaron su separación. Luca expresó sentirse dolido y mencionó que la relación no podía continuar.

Cristina Porta

Posteriormente, ambos compartieron sus perspectivas sobre la ruptura. Cristina afirmó que la experiencia le hizo perder la fe en el amor, mientras que Luca manifestó sentirse humillado y afectado por la situación.

“Se terminó el reality, salimos y todo cambió. Era otra persona muy diferente a la que había conocido en la casa (...) Psicológicamente me hizo mucho daño”, dijo Cristina en ‘La casa de los famosos’.

Agregó: “Cuando lo dejamos él hizo una revista contando cosas muy feas de mí. Yo cuando lo dejé con él yo le dije a mi mejor amiga –y yo soy una persona que no me rindo nunca–, pero yo le dije: ‘Yo no me quiero despertar mañana’. Yo no tenía ganas de nada, yo me daba pena a mí misma y no encontraba a la Cris que yo había sido solo porque yo quería estar con él. Ese amor que yo sentí en ese reality no lo había sentido nunca”.

Cristina Porta optó por no entrar a ‘La casa de los famosos All-stars’

Finalmente, Porta señaló que sufrió mucho su estabilidad mental por esta ruptura. No obstante, logró superarlo tiempo después.

“Psicológicamente, me hizo mucho daño...Yo de repente le vi en un reality tonteando con otras chicas como si yo no existiera e incapaz de nombrarme. Él sabe que me está haciendo daño y por eso lo hizo. Y yo lo pasé muy mal mientras él estaba allí, pero ya llegué a entender que esa persona me estaba haciendo mal y lo superé”. Cristina Porta

Por otro lado, Cristina reveló que rechazó formar parte de ‘La casa de los famosos All-stars’ debido a que la producción consideró incluir a su exnovio, Luca.

“Me dice: ‘Mira, Cris, yo no podría estar haciendo esto, pero puede ser que entren personas anónimas y están valorando que entre tu ex, el italiano. Y te queremos preguntar porque pasó lo que pasó el año pasado si tú aceptarías igual’. Y yo hago no (con la cabeza)”. Cristina Porta

“Gracias a Dios, sigo trabajando. Es verdad que un reality te da mucho dinero, pero yo no podía. Yo se lo dije a mi madre y mi madre me dijo: ‘Ni por todo el oro del mundo’. Yo vengo de una familia que me han enseñado que lo que primero va son tus valores”, agregó.

Al momento, Cristina Porta no ha reaccionado con respecto a la participación de Luca en la nueva temporada de ‘La casa de los famosos All-stars’.