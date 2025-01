Paulo Quevedo dice que sí se enamoró de Cristina Porta en LCDLF aunque él tenía pareja y la llama promiscua

La cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ en Telemundo estuvo ardiente. Tuvo varias polémicas que dieron de qué hablar, entre ellas un posible enamoramiento entre Paulo Quevedo y Cristina Porta cuando el actor y cantante entró a la mitad del reality junto a Patricia Corcino y Geraldine Bazán.

Cristina tenía un juego sola dentro de la casa al ver que la guerra entre cuartos era tóxica, pero todo cambió cuando Paulo y Patricia le mostraron empatía y solidaridad, por lo que crearon un grupo para sobrevivir dentro de la casa.

Entonces se generó controversia acerca de la cercanía de Paulo y Cristina, quienes se demostraban cariño con abrazos y gestos que dieron pie a un posible romance, algo que afuera estaba siendo condenado porque se sabía que Paulo tenía pareja y un hijo con esa pareja. Incluso se llegó a decir que era casado.

La española no se quedó callada y dijo todo lo que vivió

Paulo Quevedo acepta que estaba enamorado de Cristina, pero arremete en su contra y la tacha de infiel

Ahora que se prepara la temporada ‘All-stars’ del famoso reality, las viejas polémicas comenzaron a resurgir, por lo que un amigo cercano de Maripily filtró audios de Paulo mencionando que sí sentía algo por Cristina, pero le dijo infiel y la señaló fuertemente.

“Efectivamente como dices, sí estaba muy enamorado de ella. Me regañaba porque hablaba con ustedes. Es por eso que en un momento yo dejé de escribir y aún así lo hacía. Yo ya no le veo posibilidad a esto. Verdaderamente me ha afectado mucho. Estoy muy dañado. Estoy muy mal moralmente. Va a ser difícil salir adelante pero es lo que toca y ni modo”, se le escucha decir con sentimiento.

“Está exhibiéndose. Ya está presumiendo tulipanes que le regalaron. Es rápida la niña. Cero empatía por los sentimientos ajenos. Me arrolló, me pisoteó, le valió ma… pero yo me estoy guardando todo para cuando nos volvamos a ver dentro de la pin… casa”, declaró amenazando que sacaría a la luz todo lo que vivieron en su breve romance en la nueva temporada del reality.

Además, se le escucha insultando a Cristina mencionando lo que la periodista deportiva ha hecho con su vida fuera del programa, “Lo que sí me está dejando frío es que es una mitómana, es una mentirosa. Ya le he cachado tantas mentiras, es tan infiel, o sea, es tan infiel, promiscuidad a todo lo que da y está ahorita ahí promocionando a un pend… que se acaba de comer, a un españolete y que está muy cabr… pero bueno, está bien, estoy aprendiendo”.

Estos audios los envió Paulo a Maripily y ahora fueron exhibidos en redes sociales provocando una lluvia de críticas en su contra.

Paulo Qvd vrs Maripily 😳😱 y salen audios donde hablo mal de Cristina Porta 😳🫣 pic.twitter.com/yLzk3sEoKm — Steph 👑 (@Steph__R7) January 7, 2025

Cristina Porta le responde a Paulo Quevedo; explica por qué no será parte de ‘La casa de los famosos All-stars’ aunque ya había confirmado

Muy afectada, Cristina hizo recientemente una transmisión en vivo para defenderse de las acusaciones de Paulo y explicó que él jugó con ella desde que entró al reality y le dijo que era soltero, algo que una vez afuera, ella se enteró que no era verdad cuando la madre del bebé de Paulo entró al programa para apoyarlo.

#cristinaportaenvivo PAULO QUEVEDO JUGÓ CON ELLA, DICIÉNDOLE QUE ERA SOLTERO 🥴🤭 @PauloQuevedoOf no tiene vergüenza enseguida más del acoso que sufre @Cris_Porta QUE FUERTE 🥴⚠️‼️☢️ #LCDLFAllStars #LCDLF5 @RosinaGrosso SOLO TE QUITASTE UN LASTRE 💩🤢 pic.twitter.com/WkdCVQ7B6r — luca (@vela95730) January 8, 2025

La española indicó que sí se estaba dando algo entre ellos, pero esta mentira la desilusionó mencionándole al actor que ella no sería una “Ángela Aguilar” en su relación pues no le gustaba meterse en ningún matrimonio.

Según Cristina, Paulo le dijo que ya no tenía nada con la madre de su bebé y que pronto la dejaría, pero la española ya no quiso nada con él y le mencionó que se alejara de ella, algo que según contó, Paulo no entendió y continuó controlándola y espiando lo que hacía.

“Durante muchos meses no has respetado que yo no quería estar contigo y no porque yo no hubiese sentido nada, sino porque yo ya había tomado la decisión de que yo no iba a estar en una relación tóxica nunca más porque hoy gracias a Dios he aprendido a amarme más antes que a nadie y eso me lo enseñó Italia (como se refiere su exnovio Luca Onestini) y con los años he ido aprendiendo a no hundirme y tú me estabas hundiendo. Te hablo a ti porque sé que me estás viendo, me consta”, dijo enérgicamente.

“Yo no dudo de que me quisieras, pero gracias a Dios he salido de esas relaciones tóxicas y tengo que decirte que para mi eso no es amor”, agregó.

Por si fuera poco, Cristina Porta contó que desde junio Telemundo la invitó al ‘All Stars’, por lo que había llegado a una negociación muy conveniente para ella y aceptó regresar al reality. Sin embargo, esta decisión cambió hace unas horas al enterarse de dos cosas que le hicieron reconsiderarlo.

Cristina tomó la decisión de no ser parte de ‘La casa de los famosos All-stars’ debido a que se enteró que la producción está buscando a su exnovio, Luca Onestini con quien ha sufrido mucho en el pasado y a quien no quiere volver a ver en su vida por la manera en la que ha jugado con ella.

Y por otra parte, contó que se enteró que Paulo no estaba siendo considerado para esta controversial temporada, por lo que al verse desplazado, el actor llamó a la producción para contarle el amorío que estaba empezando con Cristina y su abrupta ruptura, lo que hizo que se interesaran en él y lo llamaran para ser parte, por lo que la española prefiere estar lejos de sus dos ex y no entrar a esta temporada.

Cristina Porta hizo un Live en donde confirmaría que no entra a la temporada All Stars de La Casa de los Famosos porque se enteró que Telemundo buscó a su ex (Luca Onestini) para meterlo. pic.twitter.com/4VVsdXdcwh — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 9, 2025

“Oh sorpresa, cuando se termina todo esto (con Paulo) a mí desde dentro me dicen que él ha contado la historia y que obviamente al programa le interesa meterle porque como yo voy, se va a destapar todo ahí”, explicó.

De esta manera, Cristina comentó sus razones por las que no será parte de esta temporada aunque los fans ya estaban ansiosos de verla junto a más personalidades emblemáticas del reality, pero le aplaudieron que fuera congruente con ella misma y le dejaron mensajes de apoyo. Además, la española dejó entrever que podría ser parte de ‘La casa de los famosos’ pero en la versión mexicana ahora que se preparará la tercera temporada.

Por último, Cristina indicó que Paulo ha “rozado en una obsesión” con ella y que le ha hecho daño, acusándolo también de tener celos compulsivos hacia ella y amenazarla de no decir nada sobre su relación porque sino su aún pareja le podía prohibir ver a su bebé.

“Eran discusiones extremas, y aquí me voy a quedar, pero repito, tengo pruebas de todo. Esto no lo había contado antes, tenía unos celos extremos, yo no podía estar con ningún hombre, (había) mentiras, no le gustó que fuera a Puerto Rico con Maripily, él siempre le negaba a su pareja (que estuviera con ella), inseguridades por su parte, y yo ya le dije ‘hasta aquí, se acabó, yo no quiero estar con una persona como tú, me estás volviendo loca, esto ya lo he vivido y no pienso volver a vivirlo’”, contó.

Y remató con una amenaza: “En su cabeza de celoso compulsivo tenía que señalarme que yo estaba haciendo algo mal. No, yo no estaba con nadie pero yo ya te había dejado claro que no quería estar contigo como para que me insultes así en unos audios. Tú sabes muy bien lo que has hecho y por respeto a lo bueno que algún día tuvimos, no lo voy a decir pero a cambio te pido que se acabe aquí. Si tú quieres contestar, adelante pero si contestas voy con todo”, concluyó.