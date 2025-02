La casa de los famosos All-stars: Alfredo Adame despotrica contra Niurka tras intenso posicionamiento

El posicionamiento de ‘La casa de los famosos All-Stars’ dio mucho de qué hablar, principalmente por las declaraciones de Niurka Marcos contra Alfredo Adame, quien fue uno de los nominados esta semana.

Entre lágrimas, ‘Mamá Niu’ le dijo al actor que ya no deseaba verlo en La casa debido a su comportamiento reciente. La cubana se dijo “aterrorizada” al ver su reacción en la discusión que protagonizó con Laura Bozzo y la casi pelea física con Paulo Quevedo.

Niurka Marcos

“Lo que yo vi ayer me llenó de terror. Me dio pavor ver cómo presumías el daño que eras capaz de hacerle daño a cualquier ser humano. No quiero eso en mi vida, porque despertaste momentos demasiado fuertes en mis vivencias personales. No me gustaría tenerte cerca, porque no me gustaría despertar en ti ese monstruo y que me dañaras como lo han hecho otras personas”