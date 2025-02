LCDLF All-stars: Salvador Zerboni se quiebra frente a sus fans y hace importante súplica, tras su eliminación

Si bien ya han pasado varios días desde que fue eliminado de ‘La casa de los famosos All-stars’, Salvador Zerboni sigue muy conmocionado, pues no esperaba ser el primer expulsado de la competencia.

Sergio Mayer, uno de los panelistas del show, mencionó que el actor podría necesitar ayuda psicológica después de esto, ya que puede representar un duro golpe a su autoestima.

Tras la entrevista que dio hace poco en la más reciente gala del programa, Salvador lloró en una transmisión en vivo para redes sociales y admitió que aún está dolido por su eliminación, principalmente después de haber sido uno de los finalistas en la segunda edición del show.

Salvador Zerboni / Facebook: Salvador Zerboni

¿Por qué Salvador Zerboni lloró tras ser eliminado de ‘La casa de los famosos All-stars’?

En su video, el afamado actor le agradeció a todos sus seguidores por haberlo apoyado y prometió aprender a usar mejor las redes sociales para poder “salir adelante” tras su expulsión del reality.

“Estoy anonadado, de verdad. Ustedes deciden si me quieren o no me quieren, pero yo sé que, por ahí, hay una que otra personita (que sí me quiere). No quiero que se sientan mal. A mí me queda muy claro el cariño de la gente. No me importa si son millones o diez”, expresó al borde de las lágrimas.

Zerboni reiteró que siempre se esforzara por sus fans, a quienes les pidió que no dejaran de apoyarlo, pues serán pieza clave para que pueda superar “su dolor”.

Salvador Zerboni “Yo no sabía si pararme de la cama hace rato. Estoy devastado. Me ha costado dormir. Me ha costado mucho trabajo reconciliarme conmigo mismo y entender qué sucedió, qué hice, qué no hice. Se merecen ver cómo un ca… que está tirado en el suelo, se va a levantar. Eso lo voy a lograr con el cariño de ustedes”

¿Salvador Zerboni buscará ayuda psicológica tras su expulsión de ‘LCDLF All-stars’?

Si bien dijo estar muy mal por su eliminación, dejó ver que no buscará ayuda psicológica, pues señaló que las personas con algún tipo de problema emocional tienen la fortaleza suficiente para recuperarse por ellos mismo.

“Invito a la gente que tiene depresión, que sufre de tantos trastornos que tenemos en estos cuerpecitos tan maravillosos que Dios nos dio, los invito a que se olviden de todas las enfermedades que nos diagnostican y que se reparen desde dentro, ustedes mismos, sin medicamentos. No digo que sea fácil, pero aquí estoy y estoy de pie”, puntualizó.

Estas declaraciones causaron mucho revuelo en redes sociales. Si bien hay algunos que respaldaron su postura, otros consideran que es “irresponsable” decirle a una persona con problemas emocionales que “se cure desde adentro”.

¿Salvador Zerboni regresará a ‘La casa de los famosos All-stars’?

Si bien Salvador Zerboni no mencionó nada sobre un posible regreso al reality, en redes sociales se ha comenzado a especular que podría ser así, principalmente después de que varios participantes de La casa comentaran que, probablemente, ingresarían más habitantes dentro de algunas semanas.

“¿Te imaginas que lo metieran a mitad de la temporada otra vez (a Salvador Zerboni)? Porque yo escuché que iban a meter más gente a mitad de la temporada. Estaría muy padre que regresara”, comentó Dania Méndez en una plática con varios compañeros.

Cabe destacar que, en las primeras temporadas del show, la producción metió a nuevas celebridades, por lo que, para muchos, sí existe la posibilidad de que Zerboni regrese.

