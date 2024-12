Salvador Zerboni lucha contra terrible enfermedad que le provocó pérdida de audición: “Me pongo a llorar”

Salvador Zerboni, reconocido por su participación en proyectos televisivos y reality shows como La casa de los famosos de Telemundo, sorprendió a finales de noviembre al confesar en una conferencia de prensa que enfrenta serios problemas de salud.

El actor reveló fue diagnosticado con hipoacusia súbita y vértigo, condiciones que lo llevaron a estar hospitalizado durante cinco días

“Vengo saliendo del hospital en este segundo, no quería perderme la rueda de prensa con mis grandes compañeros. Traté de pasarlo en alto, no me gusta victimizarme, siempre he sido un hombre atlético y fuerte”, compartió Zerboni a los medios.

Salvador Zerboni relata cómo va enfrenta la pérdida de audición en uno de sus oídos

Ahora el actor platica que no ha sido nada fácil lidiar con esta perdida de audición provocada en un oído por la hipoacusia.

“Yo toda la vida me he creído un guerrero invencible, me han visto saltar, gritar, aventarme de paracaídas, de montañas. Hago todos los deportes extremos, ni cuando me portaba mal. Ahora que estaba increíble, me pasa esto. Obviamente te preguntas: ‘Dios, ¿por qué yo?’, pero no hay que rajarse, ni dar excusas. Dios sabrá por qué lo hace”, expresó el actor, mostrando una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza.

A pesar de las dificultades, Salvador prefiere enfocarse en la fe y el optimismo, convencido de que saldrá adelante.

“Creo que (Dios) elige a sus mejores guerreros y yo soy un guerrero de luz, y yo decreto que voy a estar bien. Aunque camine raro y no escuche… sé que lo voy a lograr”, afirmó con determinación.

Salvador Zerboni / Facebook: Salvador Zerboni

Salvador Zerboni lamenta no poder realizar ciertas actividades

Zerboni confesó que su vida diaria ha cambiado drásticamente, algo que le ha hecho valorar aún más las pequeñas cosas. “Ahora despierto, un café y me pongo a llorar porque me urge salir a la calle, correr, me urge platicar, tomar una cerveza con mis padres o con mis amigos, una copa, salir a jugar, y no puedo”, lamentó, dejando ver el impacto emocional de su condición.

Finalmente, el actor hizo un llamado al público para que aprecien los momentos simples y el tiempo que tienen con sus seres queridos.

“Las cosas más sencillas son las cosas más hermosas de la vida. Cuídense, valoren su gente, su tiempo, ese no regresa con nada”, reflexionó Zerboni, dejando un mensaje de esperanza y gratitud.

