Salvador Zerboni, primer eliminado de ‘LCDLF All-stars’, se dice “pisoteado y traicionado’, ¿por quién?

Tremenda polémica se armó en ‘La casa de los famosos All-stars’ con la salida de Salvador Zerboni. Se convirtió en el primer expulsado del reality ante la sorpresa de muchos. Dentro y fuera de La casa lo consideraban uno de los rivales más fuertes.

En exclusiva, platicamos con el actor. Ya un poco más tranquilo, compartió: “En todos los realities que he estado he quedado en los 3 primeros lugares. Ahora me tocó salir primero. Aprecio tener algo que jamás ha existido en ninguna historia de nadie: Ser el alfa y el omega. El primero y el último. Estoy tratando de asimilarlo de esa manera, aunque mi corazón y mi espíritu están devastados, sinceramente. Me sentí en algún momento pisoteado, traicionado. Estoy trabajando mucho con ese lado del ego”.

“Gracias a Dios, no soy egocentrista. Alguna vez lo fui. No me quería mucho. Gracias a Dios, pude superar esta faceta. Sin embargo, todos necesitamos un poquito de ego. Es donde me está pegando: En el ego del artista. Era un All-stars, independientemente de que solo 3 lo seamos, y los demás muchachos sean comunes y corrientes, pero igual se les respeta”.

¿Cómo se sintió Salvador Zerboni al ser eliminado de ‘LCDLF All-stars’?

Esto experimentó al escuchar que estaba eliminado: “Sentí que caía al hoyo más bajo, pero

vamos a estar bien. Estoy luchando con resiliencia para salir adelante”.

Salvador Zerboni “Me vieron devastado. Un soldado caído. Un guerrero herido. Será la primera y última vez que me ven así. Lo acepto. Fue muy difícil para mí. Estaba desconcertado por la situación, porque siempre he creído en la gente. Se me cayó el mundo. Dije: ‘¿Qué está pasando?’. Fue lo primero que me pregunté, y me volví loco. Me salí del foro. Estaba perdido en mis pensamientos, ensimismado. No entendía nada. Lo sentí como cuando rompes con un amor de tu vida”.

“Me salí porque estaba enojado conmigo mismo, haciendo berrinche con mi enojo, devastado, destrozado moralmente. Como ustedes saben, padezco de un trastorno intermitente explosivo. Mi productora, cuando me tranquilicé, ya me platicó un poco”.

“Al otro día que regresé al foro, me recibieron con un cariño increíble, tanto la producción como los conductores. Encendí las redes en ese momento y empecé a ver todo el cariño, todo el amor de la gente. No encontré un solo comentario negativo hacia mí. Nadie me quería fuera”.

¿Salvador Zerboni cree que Maripily Rivera estuvo involucrada en su salida?

“Hay mucho hate y rencor, por Paulo y el señor Adame, que por cierto me cae muy bien el c4br0n, pero se insultan de una manera muy burda. Esta señora puertorriqueña (refiriéndose a Maripily) manda y ordena a todo su séquito a votar, que eso es ilegal, por cierto. Son las reglas de juego. Lo dije: Alguien, como panelista, no debe tomar partido por ningún participante y mucho menos en una votación. A lo mejor en el panel se te sale, pero no mandas votar a todo Puerto Rico. Estuve en medio de fuegos cruzados. Eso fue lo que pasó. Lo estoy aceptando sin orgullo. Extraño La casa. Hace años que no me salían lágrimas. A veces la vida te pone en estas situaciones. Son lecciones”.

Hace 3 meses Zerboni perdió el oído: “Me daba vértigo a cada rato. Dormía de lado y entendí que sería complicado. Cuando ‘la Jefa’ me llamaba yo no escuchaba (ríe). No escucho ni m4dr3s. Fue complicado, pero no fue una excusa. Solo lo supieron 2 o 3 personas. No quise jugar. Estuve 1 semana internado y 3 meses en terapia, pero no recuperé la salud. Sé que es algo interno. Lo voy a trabajar. Soy muy apegado a Dios y creo que saldré adelante. Sé que voy a recuperar el oído. Los médicos no saben lo que tengo”.

Asegura que no tiene enemigos en el reality: “El único enemigo que tengo se llama Salvador Zerboni. Es la única persona que en realidad me puede llegar a afectar. Contrincantes hay muchos. Me encantó convivir con Lupillo Rivera. Creo que es un gran contrincante. Me quedé con las ganas. Hicimos una buena relación. No te puedo decir que somos íntimos compadres, pero en ese camino sí íbamos, porque nos entendimos muy bien”.

“Me imaginaba llegar a la final. Creo que tengo toda la capacidad, el talento, la luz y la empatía en este juego, pero, bueno, las situaciones así se dieron”.

Respecto a Maripily nos dijo: “No conozco a la señora. No tengo nada en contra de ella. Al parecer ella tiene algo en contra de mí, pero no sé. No creo. Nunca he hablado con ella, que yo recuerde. A lo mejor en algún programa nos encontramos. Personalmente, no hay nada en contra de la señora, por lo menos de mi parte. Qué padre que ganó. Qué padre que le fue muy bien. Ahora estoy tranquilo. Por algo pasan las cosas, y abriendo los brazos para lo que venga. Me voy a reinventar y listo. Sin miedo al éxito”, concluyó.

