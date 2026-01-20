Salvador Zerboni vs Mario Bezares en ¿Apostarías por mí? ¡le exige que deje de querer ser “el protagonista”!

El reality ‘¿Apostarías por mí?’ vive un momento tenso. Y es que a poco de su estreno, Salvador Zerboni protagoniza un momento tenso con Mario Bezares. La situación fue ampliamente comentada en redes sociales y el actor ha sido objeto de muchas críticas. ¿qué pasó?

Mario y Brenda Bezares / Redes sociales

¿Qué pasó entre Salvador Zerboni y Mario Bezares en ‘¿Apostarías por mí?’?

Todo se suscitó durante una conversación general. Salvador Zerboni, quien está concursando junto a su novia, Marcela Ruiz, quiso brindar con el resto de los participantes y aprovechó para lanzar un contundente mensaje.

El actor expresó que lo importante es hacer que la estancia sea agradable para todos y le pidió a Mario Bezares que dejara de querer ser el “protagonista” del show, pues lo que realmente debe resaltar es el lugar.

“No hay mucho que agregar, simplemente, por más que Mayito quiera ser el protagonista, recordemos que el protagonista es la villa. Si nos va bien en la villa, nos va bien a todos” Salvador Zerboni

También señaló que ha visto a mucha gente “caer” tras un proyecto, por lo que le recomendó a todos que dieran todo lo mejor para ser recordados y crear un buen ambiente: “Mejor cuidémonos y hagamos un pi… proyecto de poca madre. Yo creo que no tenemos que pisarnos para salir adelante y podemos brillar todos. El que seamos contrincantes no significa que seamos enemigos”, concluyó.

Si bien el resto de los presentes aplaudió su discurso, en redes sociales causó opiniones divididas. Si bien algunos creen que el comentario fue una simple “broma” y pidieron que no se “exagerara”, otros consideran que Zerboni le tiene “envidia” a Mario por la fama que ha conseguido tras ganar ‘La casa de los famosos México 2024’.

¿Qué parejas están participando en ‘¿Apostarías por mí’?

‘¿Apostarías por mí?’ es un reality de parejas en el que cada dúo deberá participar en diversas dinámicas y retos físicos para evitar ser eliminado. Se estrenó el pasado 18 de enero y actualmente hay 12 parejas, las cuales son:

Raúl y Laura Molinar

Adrián Di Monte y Nuja Amar

Beta y Alejandra

Breh y Franco

René Strickler y Rubí Cardozo

Jim Velásquez y Alina Lozano

Gigi Ojeda y David Leal

Tiby Camacho y Medina

Lorenzo Méndez y Claudia Galván

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz

Laysha Pink y Nelson

Mario y Brenda Bezares

La pareja que gane el concurso se llevará 300 mil dólares, es decir, aproximadamente 5 millones 300 mil pesos mexicanos.

¿Apostarías por mí? / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver ‘¿Apostarías por mí?’?

Se podrá ver la transmisión 24/7 de ‘¿Apostarías por mí?’ a través de la plataforma VIX. Las primeras dos semanas serán gratuitas y después se tendrá que contratar VIX Premium para tener acceso.

Hay un calendario semanal. Aquí te contamos cuál es:

Lunes: Arranca la semana con el Desafío de Parejas . Las duplas reciben su bolsa semanal , compiten y hacen apuestas cruzadas . La pareja ganadora obtiene dinero extra y la suite privada . En el show en vivo se define a la primera pareja nominada .

Arranca la semana con el . Las duplas reciben su , compiten y hacen . La pareja ganadora obtiene y la . En el show en vivo se define a la . Martes : Se realiza la Primera Apuesta en un desafío individual de hombres o mujeres. Cada pareja apuesta dinero sobre el desempeño de su compañero, lo que impacta directamente en la tabla semanal.

: Se realiza la en un de hombres o mujeres. Cada pareja apuesta dinero sobre el desempeño de su compañero, lo que impacta directamente en la tabla semanal. Miércoles: Llega la Segunda Apuesta . Tras nuevas competencias y apuestas, se actualiza el ranking. En la gala en vivo se decide a la segunda pareja nominada . El día cierra con terapia de pareja .

Llega la . Tras nuevas competencias y apuestas, se actualiza el ranking. En la gala en vivo se decide a la . El día cierra con . Jueves: Se lleva a cabo el ‘Voto por Ti’, donde las parejas se nominan entre sí. Aquí se define a la tercera pareja en riesgo.

Habrá tres parejas nominadas. Se sabrá quién es la pareja eliminada los domingos, en los que se realiza la gala de expulsión. Se podrá ver a partir de las 9 pm por el canal de Las Estrellas, así como por VIX.

