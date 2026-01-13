Alan Tacher, en medio de su debut en '¿Apostarías por mí?’, habla de las crisis en su matrimonio, ¿divorcio?

Alan Tacher y Cristina Bernal celebrarán 11 años de casados en febrero próximo. La pareja lleva una excelente relación. Sin embargo, él nos reveló que, como en todo matrimonio, el suyo no se ha librado de dificultades. Ahora que conducirá el reality de parejas ¿Apostarías por mí?, que está por estrenarse, nos comparte los retos que han enfrentado.

“Hemos dormido en camas separadas, peleados, muy pocas veces, pero sí. Y por supuesto que ha habido momentos difíciles, discusiones. De repente, uno se enoja y se va a dormir molesto, pero al final siempre llegamos a un acuerdo, lo platicamos. Ella es más metódica, de pensar. Yo soy más explosivo, tomo decisiones más drásticas y rápidas sin pensar”, dijo Alan Tacher.

Alan Tacher y Cristina Bernal / Cortesía TelevisaUnivision, IG @Alantacher y @Cristybernal

¿Alan Tacher y su esposa, Cristina Bernal, han pensado en el divorcio?

A pesar de las altas y bajas que puedan enfrentar, el presentador Alan Tacher tiene muy claro que desea estar al lado de su esposa: “Siempre he creído en el amor. Vengo de un primer matrimonio que pensaba que sería para toda la vida. Lamentablemente, no se pudo, pero a lo largo de estos años de relación sí puedo decir que Cristy es el amor de mi vida y, si Dios me lo permite, sé que voy a morirme a su lado. Nunca hemos hablado del tema de una separación o un divorcio. Siempre resolvemos todo”.

Destacó que al inicio de su relación vivieron una situación complicada: “El que diga que no existen desafíos y conflictos no es cierto, hay muchos momentos de tensión. Al principio, con mis hijos mayores, cuando conocí a Cristy, porque es lógico en una transición así. Ellos estaban chiquitos y fue difícil, pero ahora se llevan increíble. Se aman. Yo creo que la quieren más a ella que a mí (ríe)”.

Entre las claves de su exitoso matrimonio, Alan nos reveló que él siempre está listo para la intimidad: “Yo sí soy bien ‘cachubis’. Nunca en la vida voy a decir que no. Le he dicho a mi mujer que lo que sea, a la hora que desee, el día que quiera. Yo siempre le voy a decir que a mí no me va a doler la cabeza y que nunca voy a poner un pretexto para poder hacer cositas”.

¿Qué dijo Alan Tacher sobre su participación en ¿Apostarías por mí??

Otra de las claves, destacó el conductor, es que Cristina es quien se encarga de las finanzas del matrimonio.

“Ella es contadora pública titulada. Si no fuera por ella, yo ya me hubiera gastado el dinero, estaría mal. Me ayuda. Me pone los pies en la tierra. Me dice: ‘Relájate, no gastes aquí, no hagas esto’, aunque ya le he bajado bastante. Es muy loco cuando vamos a un centro comercial. Yo parezco la mujer, me encanta comprar cosas y ella no me pide nada. Ella administra y lleva las cuentas”. Alan Tacher

Además, él apoya a su esposa en todo, como cuando cada año ella sube una foto en traje de baño oen bikini en la nieve: “Hacemos mucho ejercicio, pero es increíble que cuando no lo hacemos ella conserva el cuerpazo. A mí me encanta presumir a mi mujer, chulearla y que se sienta bien, contenta”.

Alan se encuentra muy emocionado por el nuevo programa ¿Apostarías por mí?, que se estrenará este 18 de enero por Las estrellas: “Ya tenía varios años de no hacer un reality y me cayó de sorpresa. Yo pensé que me llamaban para participar con mi esposa”.

Señaló la peculiaridad del formato: “En la mayoría de los realities siempre es de: ‘Voy a pelear por mí y hacer mi estrategia’, pero aquí no puedes estar solo, es de parejas. O son esposos o parejas ya establecidas. Todos ellos tendrán un dinero semanal que podrán apostar por el otro si confían en que va a lograr un reto”.

Finalmente, expresó que en este nuevo proyecto tendrá que fungir como mediador: “Impediré divorcios. Este programa se ha hecho en varias partes del mundo y sí ha habido separaciones. Hay que mediar y ser muy imparcial, para tomar una decisión y hablar con ellos, porque sí puede haber momentos de mucha tensión”, concluyó.

¿Quién es Alan Tacher?

¿De qué trata y cuándo se estrena el reality ‘¿Apostarías por mí?’?

En este reality , que conducirá Alan Tacher junto con Alejandra Espinoza

, que conducirá La pareja que cuente con los votos del público y que logre demostrar que todo lo puede, se llevará hasta 300 mil dólares.

Los fanáticos en México podrán sintonizar los shows de domingo en Las estrellas y vivir la experiencia completa en ViX.

