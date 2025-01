Alan Tacher confesó que “estaba bien prendido” cuando vio a su mujer ¡con otra mujer!

Al parecer al famoso conductor mexicano Alan Tacher no tiene reparo alguno al ver su esposa con otra persona, al contrario, ¡le gusta! Al menos de manera profesional.

Durante una reciente entrevista en el programa De primera mano, el reconocido conductor Alan Tacher compartió un momento personal que llamó mucho la atención. Tacher reveló que vio a su esposa, Cristy Bernal, participando en una escena lésbica para un proyecto actoral, y su reacción fue bastante inesperada.

“Yo que la he visto hasta en escenas, lo tengo que decir, en una ocasión la vi grabar unas escenas de lesbianas, yo estaba hasta bien prendido,” confesó con una sonrisa.

¿Alan Tacher es celoso con su esposa?

Alan incluso admitió que lejos de sentirse molesto, la experiencia resultó única. “Yo decía: ‘Dale otro beso. Dale otro beso’. Uno lo entiende como tal. Es un trabajo”.

Y a pesar de que la ha visto besándose con otras personas no siente celos por su esposa pues entiende que es parte de su carrera: “Aunque la vea besándose con otra persona, yo siento algún tipo de celo, sé que es un trabajo.”

Alan Tacher confiesa que su esposa ¡sí es celosa! Y no lo compartiría con nadie

Aunque Alan mostró una postura relajada y abierta respecto a la escena, Tacher también abordó los límites que Cristy Bernal establecería si los papeles se invirtieran.

“Ella sí no me dejaría actuar. Mi esposa es condenadora, porque me dice: ‘Yo te conocí de presentador, no de actor’. Ella sí no me aguantaría que besara a alguien más,” dijo entre risas, dejando claro que su esposa tiene una visión diferente sobre este tipo de situaciones.

Incendios en Los Ángeles han afectado a las hijas de Alan Tacher

El también conductor de ‘Despierta América’ contó los momentos de terror que vivió su familia en California.

Actualmente, los incendios de Los Ángeles presentan una situación crítica para la ciudad, pues han causado al menos 24 muertes y la destrucción de más de 12,400 estructuras.

Personalidades como Carlos Vela, Karla Souza, y Paris Hilton han padecido lamentables pérdidas de su patrimonio. Algunas como Kate del Castillo, y Eiza González siguen en vela por sus casas pues las llamas no han logrado afectarlas pero siguen en constante amenaza.

La protagonista de La reina del sur comparó la devastación por los incendios con una zona de guerra.

Ahora, Tacher se sumó a las personalidades que han sido víctimas de esta lamentable tragedia, lo cual conmocionó a todos los televidentes de ‘VLA’.

El conductor de ‘Despierta América’ comentó que su hija mayor fue evacuada de la zona de riesgo. Describió que la joven reside en un departamento de Los Ángeles, el cual, afortunadamente, no fue afectado. Sin embargo, la situación no ameritaba que se quedara en este lugar.

“Mi hija mayor, se tuvo que venir conmigo a Miami, porque le decían que la calidad del aire era imposible… No llegó el incendio ahí, pero la evacuaron de su departamento, que está viviendo con una roomie; tuvo que sacar de su roomie las cosas”. Alan Tacher

Eso no es todo, también comentó que su otra hija viajaría a California para retomar sus estudios. No obstante, las clases fueron canceladas por la emergencia que se vive en este lugar. Por esta razón, ambas tuvieron que trasladarse Miami y San Francisco.