Exgalán de TV Azteca revela terrible experiencia con productora por la que abandonó la empresa

Mark Tacher es, sin duda, uno de los galanes más reconocidos de la televisión mexicana. El conductor, que recientemente abandonó ‘Sale el sol’, compartió que en el pasado se vio obligado a renunciar a TV Azteca con un mal sabor de boca por culpa de una productora

Mark Tacher inició su carrera en TV Azteca

La carrera artística de Tacher comenzó en las telenovelas de TV Azteca, mientras estudiaba actuación en el CEFAT. En una entrevista para el podcast ‘Perversiones de un café’, recordó cómo recibió su primera oportunidad en la televisión.

“Estaba yo en clase y me llamaron por teléfono, me dijeron ‘te quiere Antulio Jiménez Pons para hacer un papel pequeñito en esta nueva telenovela de ‘Perla’, relató.

Su papel en este proyecto lo llevó a aparecer en 60 capítulos, compartiendo generación con actrices como Silvia Navarro.

Durante su tiempo en TV Azteca, Mark participó en ocho telenovelas entre 1998 y 2003. Sin embargo, a pesar de ser el hermano de Alan Tacher, reconocido conductor de televisión, Mark enfrentó dificultades dentro de la empresa, incluyendo conflictos con productores que menospreciaron su carrera.

Mark Tacher / Instagram: @tacherman

Mark Tacher revela enfrentamiento con productora de TV Azteca que lo humilló

De acuerdo con lo dicho por Mark, una de las experiencias más amargas de su carrera ocurrió cuando una productora de TV Azteca, cuyo nombre no quiso revelar, lo humilló al señalar que ya no sería protagonista.

“Una productora de televisión de Azteca minimizó mi carrera, me dijo que yo no iba a seguir siendo protagonista, que ni lo soñara, que el nuevo protagonista era tal y que de ese nombre me iba a recordar el resto de mi vida, que me invitaba a ese proyecto para ser su mejor amigo”, señaló el actor.

Además, recordó cómo la productora le mostró un organigrama de forma prepotente. Tras este incidente, decidió abandonar la empresa y el país, respaldado por su mánager, quien lo convenció de tomar una oportunidad en Colombia y Venezuela.

“Me acuerdo de la prepotencia, llegué, me senté y le dije ‘hola, como estás’, su nombre empieza con F, y me enseñó el organigrama, con esa grosería entró, inmediatamente le hablé a mi mánager y él fue el que me dijo. ‘agárrate, nos vamos de aquí, no puede ser que te estén maltratando así y te tengo una oportunidad en Colombia y en Venezuela”, recordó.

Mark Tacher revela que tras su salida de TV Azteca lo quisieron demandar

Ante este panorama, Tacher optó por retirarse de manera profesional. “Regresé con la productora y le di las gracias. Le dije: ‘muchas gracias, me voy de TV Azteca y de México’”. Sin embargo, reveló que su salida no fue sencilla.

“Me quisieron hacer la difícil, dijeron que me iban a demandar, pero en el momento que leímos el contrato todos dijimos ‘ah pues no me pueden demandar’”. Mark Tacher

Finalmente, dijo respecto al asunto:

“Lo intentaron, fallaron, el juez me dio la razón” Mark Tacher

Mark Tacher / Instagram: @tacherman

Aunque algunos podrían pensar que su partida respondió a la búsqueda de nuevos horizontes, Tacher asegura que su decisión no estuvo motivada por el deseo de explorar otras industrias.

“No fue por buscar nuevos horizontes, yo estaba feliz, yo sentía que TV Azteca era mi casa”. Mark Tacher

Mark Tacher / Instagram: @tacherman

Mark Tacher, su salida de ‘Sale el sol’

En julio de este año, el conductor reveló que dejaría el matutino de Imagen Televisión aunque de forma temporal pues participaría en una película.

“Me voy por cuatro semanitas, nada más porque tengo una película que hacer... Pero yo regreso pronto para seguir disfrutando aquí con la familia de ‘Sale el Sol’ porque de verdad que los voy a extrañar muchísimo. Voy, vengo. Cuatro semanitas”. Mark Tacher

El conducto ya está de vuelta en el programa ‘Sale el sol’, donde ha logrado una gran mancuerna junto a sus compañeros.