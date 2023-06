Tunden a conductor de Despierta América por fingir desmayo en vivo: “con eso no se juega”

Los conductores de Despierta América buscaron generar concientización en cuanto a lo que puede suceder si no se conoce lo básico de primeros auxilios.



La mañana de este 1 de junio el programa Despierta América sorprendió a la audiencia con un peculiar momento.

Si bien, la emisión de este jueves comenzó normal, hasta que en la sección de ‘Verano Seguro’, donde estaban brindando información para el público, fue que sucedió lo menos esperado, ya que Raúl González, conductor del programa, se desmayó sin previo aviso.

Ante la abrupta caía, rápidamente sus compañeros reaccionaron gritando desesperadamente su nombre: “¡Raúl, ¿estás bien?!”, en diversas ocasiones.

Los conductores del programa explicaron la importancia de saber primeros auxilios. / Instagram: @despiertaamerica

Fue entonces que Karla Martínez explicó a la cámara que todo se trató de una actuación, con motivo de generar conciencia ante lo que puede suceder con la vida de las personas en la cotidianidad y la importancia de saber primeros auxilios.

Este fue el momento en que Raúl González se desmayó en vivo. / Instagram: @despiertaamerica

“Esto que le ha pasado a Raúl nos puede pasar a cualquiera de nosotros, afortunadamente él está actuando, pero hoy vamos a aprender cómo dar primeros auxilios, si esto nos sucede en la vida real”, dijo Martínez.

Así fue el momento en Despierta América:

Usuarios se indignan en redes por la “pésima” actuación del conductor de Despierta América

Tal video causó ardua indignación en redes sociales, pues internautas consideraron que no es “aceptable” que un programa “serio” juegue con este tipo de situaciones.

Conductores de Despierta América no se han pronunciado al respecto. / Instagram: @despiertaamerica

“Qué estupidez jugar de esa manera, mi hija se desmayó hace pocos días a causa de deshidratación y pase el susto de mi vida. Hay muchas maneras de haber hecho eso diferente”, “Que manera de mostrar las cosas con ejemplos fuera de contexto”, “Ridículos, creo que hay mejores maneras de dar los conocimientos a un público”, “Esto no es apto para un programa serio”, “No le veo el chiste”, “Omg! Pienso que debieron de poner una advertencia antes de dramatizar el desmayo!”, “Payaso”, “A mí se me cayó el cuándo lo vi caer, no jueguen así por favor”, “Que estupidez”, fueron algunas reacciones.

Hasta el momento, Despierta América no ha respondido a las innumerables críticas que recibieron en redes sociales.