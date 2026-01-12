Adrián Di Monte calienta las redes con FOTOS candentes antes de entrar a ¿Apostarías por mí?

Adrián Di Monte, actor y presentador, se volvió tendencia por una serie de fotografías que captaron la atención de sus seguidores, justo en la antesala del estreno del programa ¿Apostarías por mí?, programa en el que distintas parejas pondrán a prueba su relación.

Adrián Di Monte sorprende en redes con fotos impactantes. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Adrián Di Monte y Nuja Amar?

Adrián Gómez Rodríguez, conocido artísticamente como Adrián Di Monte, nació el 31 de julio de 1990 en Santa Clara, Cuba, y actualmente reside en México. Se ha desarrollado como actor y presentador, con participación en distintas producciones televisivas, principalmente telenovelas como ¿Quién es quién?, Señora Acero y La doble vida de Estela Carrillo. Además, ha formado parte de diversos realities, donde resultó ganador de la cuarta edición de Bailando por un sueño y de la segunda temporada del programa deportivo Reto 4 elementos.

Por su parte, Nuja Amar es empresaria de origen mexicano y libanés y es conocida públicamente por ser la esposa de Adrián Di Monte. Aunque no pertenece al medio artístico, su nombre comenzó a circular con mayor frecuencia tras su relación y posterior matrimonio con el actor, quien previamente estuvo casado con Sandra Itzel. Desde entonces, Nuja Amar ha mantenido presencia en redes sociales y apariciones públicas junto a Di Monte.

Adrián Di Monte y Nuja Amar. / Foto: Redes sociales

¿Qué fotos candentes compartió Adrián Di Monte?

Adrián Di Monte publicó en sus redes sociales diversas fotografías en las que aparece en traje de baño junto a su esposa, Nuja Amar, imágenes que rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores, pues el actor se muestra dejando poco a la imaginación. Las publicaciones muestran a la pareja durante momentos captados frente a la cámara, los cuales fueron difundidos directamente desde sus perfiles y retomados por usuarios que comentaron el contenido, entre ellos diversas internautas que hicieron comentarios halagando al actor.

En una de las publicaciones más recientes, el conductor también compartió un video correspondiente a una sesión de fotos en la que aparece sin camisa y demostrando su sensualidad.

Estas imágenes y videos se suman a la actividad constante que Adrián Di Monte mantiene en plataformas digitales, donde suele compartir fragmentos de su vida personal y profesional. La difusión de este contenido ocurre en un momento en el que el conductor se encuentra próximo a participar en el programa ¿Apostarías por mí?

Adrián Di Monte y Nuja Amar. / Foto: Redes sociales

Adrián Di Monte y Nuja Amar serán parte de ¿Apostarías por mí?

Adrián Di Monte y Nuja Amar formarán parte del elenco de ¿Apostarías por mí?, un nuevo reality show en el que doce parejas de celebridades pondrán a prueba su relación y su capacidad de tomar decisiones en conjunto. El programa se desarrolla en un formato de convivencia continua, donde los participantes permanecen aislados mientras enfrentan distintos retos que involucran tanto estrategia como acuerdos en pareja.

La competencia se graba en Brasil y se caracteriza por un esquema 24/7, en el que las parejas deben evaluar constantemente hasta dónde están dispuestas a llegar para mantenerse dentro del juego. A lo largo del encierro, los participantes se enfrentan a dinámicas que implican apuestas, elecciones compartidas y consecuencias que pueden afectar su permanencia en la competencia.

El objetivo final del programa es alcanzar el premio de 300 mil dólares, el cual solo una pareja podrá obtener. A lo largo del desarrollo del reality, las relaciones se ven expuestas a la presión del formato, a la convivencia diaria y a las decisiones estratégicas, elementos que marcan el rumbo de cada una de las parejas participantes.

Adrián Di Monte y Nuja Amar. / Foto: Redes sociales

¿Adrián Di Monte y Nuja Amar quieren ser papás?

Adrián Di Monte y su esposa Nuja Amar hablaron sobre sus planes de formar una familia durante una entrevista con Televisa Espectáculos. La pareja compartió que el deseo de convertirse en padres es un tema que han conversado en distintas ocasiones y que forma parte de los proyectos que visualizan juntos a corto plazo.

Durante la charla, Adrián Di Monte expresó que ambos tienen claro cuántos hijos les gustaría tener y cómo imaginan esa etapa de sus vidas. “Queremos dos, queremos niño y niña. Si Dios lo permite, yo al estar expuesto y ser figura pública… le pido a Diosito llevarla bien con Nuja, yo poder estar ahí para apoyarla en todo lo que pase”, comentó el actor y conductor ante las cámaras.

Por su parte, Nuja coincidió con lo dicho por su esposo y explicó que la decisión también está relacionada con el momento que viven como pareja. “Niño y niña, los dos lo hemos platicado, sería increíble que se acompañen y por la edad que los dos tenemos y que sí, queremos estar fuertes, sanos, jóvenes y también disfrutar más adelante, pues dijimos de una vez, que todo sea de cajón”, señaló, dejando ver que ambos comparten la misma visión sobre su futuro familiar.

