¿Adrián Di Monte no tiene verguenza? Se sube al escenario a cantar ¿horrible? polémica canción y lo tunden

Adrián Di Monte, exintegrante de ‘La casa de los famosos México’ 2025 vuelve a estar en el ojo del huracán luego de que se viralizara un video donde interpreta una canción con presunta dedicatoria a las mujeres, en un karaoke de la Ciudad de México. Lo que pudo haber sido una sencilla actuación pública terminó provocando una lluvia de críticas en redes sociales, debido a su historial con su expareja, la actriz Sandra Itzel. ¿Qué canción cantó?

¿Qué pasó entre Adrián Di Monte y su exesposa Sandra Itzel?

Adrián Di Monte y Sandra Itzel pusieron fin a su relación en 2022, tras casi una década juntos. Un año después, la cantante hizo públicas en sus redes sociales acusaciones en las que afirmaba que Adrián presuntamente la había agredido tanto física como psicológicamente, además de haberle sido infiel.

Asimismo, aseguró que el actor de origen cubano se negaba a firmar el divorcio y que tenía en su poder un video íntimo que, según ella, grabó sin su consentimiento.

La también actriz publicó supuestas pruebas de los abusos, como audios que evidenciarían la violencia vivida durante su relación con el exconcursante de La casa de los famosos México. Posteriormente, procedió legalmente contra él por violencia y acoso, alegando que Adrián intentó ingresar a su domicilio sin autorización.

Por otro lado, Di Monte reconoció que su relación con Sandra fue muy “tóxica” y que ambos incurrieron en infidelidades. Sin embargo, negó haberla maltratado y aseguró que fue ella quien lo agredió en varias ocasiones.

A raíz de estas situaciones, el actor también emprendió acciones legales en su contra por presunta difamación y por los episodios de violencia que habría sufrido.

¿Por qué Adrián Di Monte fue criticado al cantar ‘Mujeres’ de Ricardo Arjona?

Durante una aparición en el ‘karaoke de los famosos’, una joven grabó al exhabitante de La casa de los famosos México 2025, Adrián Di Monte cuando él decidió tomar el micrófono e interpretar uno de los temas más emblemáticos de Ricardo Arjona: ‘Mujeres’.

La canción, que habla con admiración de las mujeres, señalaron que contrastaba fuertemente con las acusaciones que pesan sobre él, lo que muchos interpretaron como una provocación o incluso una burla. En el vídeo, pueden verse comentarios como:



“Adrián en todo, menos en resolver sus 7 carpetas”,

“La osadía de conocer esa canción y de saber cómo las trata” y

“Como que no cuadra él con la canción”.

Aunque hasta el momento el actor no ha dado declaraciones sobre esta presentación, el hecho se suma a una serie de eventos que han deteriorado su imagen pública desde su participación en el reality show.

Su eliminación temprana del programa fue acompañada de reacciones encontradas y momentos confusos, incluyendo una escena en la que se le ve aparentemente desorientado al momento de abandonar la casa. Algunos aplaudieron su salida, algunos otros no.

¿Sandra Itzel ganó su batalla legal contra Adrián Di Monte?

En un comunicado publicado recientemente vía redes sociales, Sandra Itzel informó que las autoridades le concedieron medidas de protección tras haber denunciado actos de violencia, con el fin de salvaguardar su integridad.

Aunque no mencionó directamente a Adrián Di Monte, para muchos usuarios fue evidente que se refería al proceso legal que enfrenta contra él. Esto se debe a que en diversas ocasiones, la actriz ha señalado que ha sido blanco de campañas de desprestigio en su contra.

En el mismo documento, dejó claro que estas medidas buscan frenar cualquier forma de violencia que continúe afectándola, ya que, según ella, las agresiones tienen como único fin causarle daño.

La también exconcursante de MasterChef celebrity expresó su agradecimiento por el apoyo recibido durante este difícil proceso.

Sandra Itzel expresa su profundo agradecimiento a todas las mujeres, colegas, medios de comunicación y ciudadanía en general que han mostrado su apoyo y solidaridad. Este respaldo demuestra que la sociedad no es indiferente y que la lucha contra la violencia hacia las mujeres es un compromiso colectivo Comunicado compartido por Sandra Itzel

