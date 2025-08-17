¿Adrián Di Monte tiene denuncias por violencia de género en su contra? Él dice: “Ella también tiene”

Luego de que una abogada hablara para TVNotas y revelara que Adrián Di Monte, presuntamente, tiene varias carpetas de investigación en su contra por violencia de género, el cubano rompe el silencio y revela si realmente hay denuncias en su contra.

¿Por qué Adrián Di Monte tiene denuncias por violencia de género?

Adrián Di Monte se convirtió en un personaje sumamente controvertido por las acusaciones de maltrato e infidelidad de su exesposa, Sandra Itzel. De hecho, por esta situación, muchos usuarios estaban en contra de que ingresara a ‘La casa de los famosos México 2025’, reality del que fue eliminado el pasado 10 de agosto.

La abogada Mariana Gutiérrez habló para TVNotas y sostuvo tener información de que el exparticipante de ‘La casa’ tenía 7 carpetas de investigación por violencia de genero, de las cuales 4 ya fueron desestimadas.

“Tengo entendido que eran 7, pero se desestimaron 4. Ahorita creo que están vigentes 3. La primera es la de su ex y hay 2 nuevas que apenas se interpusieron cuando entró al reality. Hay que esperar” Abogada Mariana Gutiérrez a TVNotas

Si bien Gutiérrez no está relacionada con este caso, dejó ver que Sandra Itzel, presuntamente, no había sido la única en sufrir la supuesta violencia de Adrián: “Este señor tiene varias denuncias por violencia de género hacia su ex y otras personas. Algunas no han prosperado, otras están en giro y hay otras de las que aún no tiene conocimiento y no ha sido notificado”, resaltó.

Sobre la posibilidad de que sea detenido por esta situación, la experta legal mencionó que actualmente el caso está en proceso, pero que, si el juez encuentra las pruebas suficientes podrían vincularlo a proceso. En caso de ser hallado culpable, “se le podrían dar de 3 a 5 años de prisión por cada una de las carpetas”.

¿Adrián Di Monte tiene denuncias por violencia? Esto dice el actor

Hace unas horas, Adrián Di Monte tuvo un encuentro con los medios. Durante la plática, se le cuestionó sobre las presuntas denuncias en su contra. Ante esto, el actor no negó ni confirmó nada de forma directa. Sin embargo, señaló que, actualmente, se abren carpetas de investigación casi por cualquier cosa.

“Todo ciudadano, sea de México o de Estados Unidos, Suiza o Camboya, tiene derecho de que tú puedes ir y levantar una denuncia contra el señor taquero porque te dio un taco de canasta en lugar de uno de pastor y le hizo mal” Adrián Di Monte

El exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ sostuvo que no todos los procesos que se inician se pueden judicializar: “De que esas cosas se judicialicen y haya suficiente prueba para que realmente haya un caso, eso es otra cosa”, indicó.

También dejó ver que Sandra Itzel, sin mencionarla, “también tiene carpetas de investigación”.

“De eso nadie habla. Entonces, carpetas podemos tener todos. Yo estoy tranquilo, de lo que ella me acusa, soy inocente. Estoy confiado y muy feliz”, resaltó.

Finalizó con el tema diciendo que, hasta el momento, ni él o su esposa han recibido algún tipo de citatorio legal.

¿Sandra Itzel amenazó a Adrián Di Monte?

Recientemente, TVNotas habló con un amigo cercano a Adrián Di Monte y confesó que, en su momento, el actor se sometió a una evaluación psicológica, dando como resultado que había desarrollado problemas psicológicos por su relación con Sandra Itzel.

“Tiene muchas áreas dañadas que no ha podido trabajar. Se ha hecho el fuerte, pero la realidad es que su cuerpo y cerebro indican lo contrario. Necesita seguir en revisión profesional exhaustiva para trabajar esos focos rojos y poder liberar la mala energía que lo satura”, manifestó.

También dijo que, presuntamente, Sandra era una persona muy “tóxica” con Adrián y hasta lo llegó a amenazar en su momento.

“Varios amigos que tenemos en común dijeron que, supuestamente, Sandra Itzel lo amenazó y le mencionó que, si en algún momento lo veía explotar en su contra, lo usaría para destruirle la carrera. Incluso me enteré de que ella tenía cuentas falsas en las redes para amedrentar a las mujeres colegas que Adrián seguía”, relató.

