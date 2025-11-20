¿Despiden al Capi Pérez de Venga la alegría en vivo? Aseguran “está muy agresivo"¿Se fue a los golpes? VIDEO

¡Sacan al ‘Capi’ Pérez de ‘Venga la alegría’! La audiencia quedó conmocionada con la reciente transmisión del matutino, ya que, de manera inesperada, el conductor fue ‘despedido’ del programa por la polémica actitud que tuvo en una de las dinámicas. ¡Lo tacharon de “agresivo”! ¿Qué pasó?

Cabe recordar que ‘el Capi’ Pérez es uno de los conductores de ‘Venga la alegría’ más queridos por el público. La mayoría de internautas y televidentes han señalado que el comediante tiene un gran sentido del humor y es muy ocurrente en cualquier proyecto que lleve a cabo. Sin embargo, en esta ocasión, encendió las alarmas al ser ‘despedido’ del matutino.

El Capi Pérez es uno de los conductores favoritos de Venga la alegría. / IG: @elcapiperez

¿Por qué ‘despidieron’ al ‘Capi’ Pérez de ‘Venga la alegría’?

En una de las más recientes transmisiones de ‘Venga la alegría’, el conductor ‘Capi’ Pérez causó total revuelo entre sus compañeros de foro, así como los invitados. ¡Lo sacaron del matutino en vivo!

Todo sucedió en la sección ‘Gánale al Capi’, concurso de baile en el que se enfrenta a diversas personalidades invitadas al matutino. En esta ocasión, su contrincante fue Sandra Itzel. Todo iba de acuerdo a la programación habitual, hasta que el comediante, al escuchar una canción que le “llega”, comenzó a hacer destrozos en el foro de ‘Venga la alegría’. ¡Todo se salió de control!

El Capi Pérez hizo destrozo en Venga la alegría / IG: @elcapiperez

Eso no es todo; en las dos últimas canciones, el exintegrante de ‘LOL: México’ persiguió a varios de los integrantes de la producción. Incluso, ¡uno terminó en el suelo!

Después, Pérez aventó una maceta y tiró el sillón de una sala. La situación causó conmoción entre los presentes. Por esta razón, intentaron calmarlo, pero ‘el Capi’ se defendió a golpes.

Después de varios minutos de caos en ‘Venga la alegría’, Kristal Silva optó por “amarrarlo” con una cuerda. Tras esto, otros miembros del programa lo retiraron del set. Lo cargaron para sacarlo de la transmisión.

El Capi Pérez causó polémica en la sección ‘Gánale al Capi’ en Venga la alegría. / IG: @elcapiperez

¿Qué dijo Sandra Itzel sobre la ‘salida’ del ‘Capi’ Pérez de ‘Venga la alegría’?

Como era natural, la situación no pasó desapercibida por nadie. Incluso, Sandra Itzel, exparticipante de ‘La granja VIP’, señaló al ‘Capi’ Pérez de “agresivo”. Esto fue lo que dijo:

“¿Qué le pasa? Está muy agresivo” Sandra Itzel

Sin embargo, la situación no pasó a más y, parece ser que todo se trató de una broma, ya que ‘el Capi’ regresó a la transmisión y se reintegró al elenco de conductores. Aunque Sandra Itzel se coronó como la nueva ganadora de ‘Gánala al Capi’.

El momento causó total revuelo en redes sociales. La mayoría de cibernautas no tardaron en opinar sobre este polémico momento en ‘Venga la alegría’. Estos fueron algunos comentarios:



“No durmió bien ? @holaenfermera”,

“El es el rating del programa que más da los destrozos, Capi el mejor”,

“Si ya saben cómo es el capi, pa que le ponen esa melodiosa canción jajajaja”,

“Hasta yo me estaba escondiendo del miedo que me dió y eso que no estaba ahí jajaja”.

Así fue el momento:

¿Quién es ‘el Capi’ Pérez y cuál es su trayectoria?

Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como ‘el Capi’ Pérez, es un conductor y comediante mexicano originario de Aguascalientes. Aunque estudió Mercadotecnia, desde temprano se inclinó por la televisión. Inició en TV Azteca Aguascalientes como reportero, editor y guionista, además de participar en programas locales. Su carisma y humor lo llevaron a involucrarse en coberturas importantes, como los Juegos Panamericanos de 2011.

En 2014 se integró a ‘Venga la alegría’, donde se consolidó como uno de los rostros principales con la creación de “La resolana’, una sección que más tarde se transformó en un programa propio y uno de los proyectos que más lo han identificado con el público.

En años recientes, el famoso ha ampliado su presencia en la televisora y ha participado en coberturas especiales, realities y proyectos digitales, además de que ‘el Capi’ Pérez fue elegido como conductor del renovado concurso ‘100 Mexicanos’.