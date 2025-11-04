Sandra Itzel: Revelan su oscuro pasado: “Se metió con músicos casados de La Sonora Dinamita” y podría ser demandada

Los líos entre Sandra Itzel y Adrián Di Monte parece no tener fin, a pesar de que firmaron su divorcio hace casi un año. Ahora sale a la luz que no es la primera vez que la actriz se encuentra envuelta en una polémica de tal magnitud.

Sandra Itzel / Redes sociales

¿Sandra Itzel se involucró con músicos casados de La Sonora Dinamita para impulsar su carrera?

Una persona que conoció a la actriz Sandra Itzel cuando formó parte de La Sonora Dinamita, asegura que esta tiene muchos conflictos mentales y legales. Además, la tacha de “promiscua”. “Cuando era cantante, Sandra Itzel se metió con varios músicos casados de la agrupación, cuyos nombres omitiré por obvias razones. Lo hizo porque quería ser ‘estrella solista’”.

“Hasta el día de hoy, Sandra está demandada por Elsa López, dueña del grupo. Cuando rompieron relación laboral, Sandra seguía lucrando con sus canciones. Te digo… ¡es una fichita!

Además, es malagradecida. Sandra habla hasta de su propia madre y ya hasta dijo que su ex, Di Monte, llegó a mantener a la señora”.

Sandra salió de la agrupación en 2023 por supuestos maltratos / Instagram

¿Sandra Itzel tiene problemas mentales y acosaba a mujeres que se acercaban a Adrián?

En 2022, Sandra y Adrián anunciaron su truene definitivo. Esto, según se supo un año después, a causa de acusaciones por presunta violencia física, psicológica y verbal, infidelidades y acoso por parte de él, durante los casi 10 años que estuvieron juntos. “La gente cree que las broncas entre Sandra y Adrián son actuales, pero no es así. Datan desde que se casaron, en 2015. Ella siempre fue una mujer celosa, posesiva, tóxica. Armaba desm4dr3 por todo, hasta que lo asqueó”.

Sandra Itzel ha señalado que Adrián tiene 7 carpetas por violencia. “No es cierto. Se requieren 7 mujeres diferentes para denunciarlo. Todo está en su mente retorcida. Ni Adrián ni su esposa, Nuja Amar, han sido notificados de nada. En cambio, Sandra sí ha agredido a ella y a toda su familia”.

“Sandra necesita un psicólogo o un psiquiatra. Tiene problemas mentales desde que estaba casada con Adrián. Si una mujer se le acercaba a él por trabajo o solo a saludarlo, Sandra la buscaba, la acosaba, la amedrentaba y le pedía que se alejara de él”.

“Ella dice que Adrián fue violento, pero miente. Solo buscaba sacarlo de sus casillas. Él se alejaba por semanas, y ella lo buscaba y le rogaba. En la agrupación La Sonora Dinamita veíamos la forma en que se comportaba. Ella misma llegó a confesar que le gustaba provocar las peleas con un solo objetivo: Divertirse”.

Sandra Itzel / Redes sociales

¿Sandra Itzel usó la ley VAWA para obtener beneficios migratorios?

Nuestra fuente asegura que era Sandra quien se le iba a los golpes a Adrián. “Decía que cada que él se enojaba, trataba de grabarlo, ya que conocía la ley VAWA (que permite a inmigrantes víctimas de abuso doméstico por parte de un ciudadano norteamericano solicitar la residencia permanente de forma independiente). Como Adrián está nacionalizado, hacía toda esa payasada, pero no le salió”.

Presume inconsistencias en lo dicho por Sandra contra Adrián “Cuando él intentó comenzar el proceso de divorcio por primera vez (en 2023), ella se negó, se asesoró y lo acusó de violencia. Sandra peleaba una pensión, pero como no tuvieron hijos, le fue negada. También dijo que él se había metido a su depa y volvió a mentir. Adrián iba con una actuaria para notificarle el divorcio, ella se puso como loca. Lo que no dijo es que su mamá, Reyna María Guadalupe, recibió la notificación”.

También aseguró que, desde hace unas semanas, Sandra tiene miedo. “Ha comentado que la parte legal que la asesora le dijo que, por los ataques que ha hecho públicamente y llamar ‘put4’ a Nuja, podría ser demandada. Sabemos que Sandra no tiene solvencia para pagar abogados. Molesta que se haga la víctima si ella y su mamá son el diablo. No supera que Adrián la haya dejado, que sea feliz con Nuja y que la borrara de su vida”.

Mira: Ferka estalla contra Sandra Itzel en Venga la alegría por acusar a Lis Vega de causarle una crisis emocional

Sandra Itzel y Adrián Di Monte / Redes sociales

Sandra Itzel vs Nuja: ¿Por qué la declaración viral de la actriz contra la esposa de su ex desató polémica y podría tener consecuencias legales?

En 2024, durante un live Sandra Itzel atacó a Nuja, su declaración fue retomada y viralizada hace unos días, tras la salida de La granja VIP: “

Sandra Itzel Pues vamos a hablar de la señora, la niña de buenos valores y de buena familia que se droga, que dejó tumbado al marido, al prometido, a días de su boda, y que se la pasa drogándose en Tulum. Ninguna mujer merece que se sienta chiquita, que la hagan sentir así por andar de caliente para irse contigo. Que te anda exprimiendo hasta tu último centavo. Esa niña de la que tanto habla, la que ha pasado por 20 mil hombres, o sea, yo no entiendo, yo nunca lo había dicho”.

Sandra Itzel / Redes sociales

El doctor en Derecho Mauro Terrones nos da su punto de vista sobre las acciones de la actriz:

“En vía civil y penal, cuando existe violencia hacia la intimidad o incitación al odio, se conoce como ‘apología del delito’, que es la conducta criminal a través de medios escritos, visuales o auditivos y que terceros apropian o asumen. Esa persona puede ser sancionada con jornadas de trabajo (a favor de la comunidad). En materia penal se establecen sanciones privativas de la libertad entre 4 u 8 años de prisión. También en materia civil existe la reparación del daño en todos los perjuicios que dañaron su imagen de manera pública con dolo. También está la evaluación psicológica y de proyecto de vida que incluye las pérdidas económicas. Si se acredita, la reparación del daño puede alcanzar millones de pesos”.

Lee: ¿Rey Grupero enamorado de Sandra Itzel? Eliminada de ‘La granja VIP’ revela que “intentó ligársela”

El doctor en Derecho Mauro Terrones

¿Qué otros problemas ha enfrentado Sandra Itzel además de Adrián Di Monte?

2023 El periodista Gabo Cuevas aseguró que Sandra Itzel mentía

2024 En la boda de Daniela Luján se peleó con Odemaris Ruiz.

2024 Acusó a Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica segura de no ser feministas.

2025 Tuvo una fuerte discusión en La granja VIP con Linet Puente y ‘Rey grupero’. Ellos argumentaron su incongruencia y poca sororidad. Ella contestó agresiva.

2025 Realizó publicaciones que incitaban al odio contra Maryfer Centeno.

Mira: Sandra Itzel contrajo una terrible enfermedad durante su estancia en ‘La granja VIP’: “Me dop... un poquito”

Rivalidad entre Rey Grupero y Sandra Itzel / Redes sociales

¿Cómo fue la relación entre Sandra Itzel y Adrián Di Monte?

2013 Sandra Itzel y Adrián Di Monte se conocieron durante una audición para una telenovela.

se conocieron durante una audición para una telenovela. 2015 Se comprometieron con un anillo simbólico en París. Ese mismo año se casaron.

2021 Anunciaron su separación.

2022 Se reconciliaron y participaron en Inseparables. Esto afectó aún más la relación y al terminar las grabaciones cortaron de forma definitiva.

2023 Ella aseguró que Adrián la maltrataba verbal y psicológicamente, además de haberle sido infiel. Mostró capturas de pantalla como prueba.

2024 Ella dijo temer por su seguridad argumentando que él la seguía a todos lados e invadió su casa.

2024 Ella dijo que lo denunciaría por, aparentemente, divulgar videos privados sin su consentimiento.

Adrián Di Monte lo negó todo. Dijo que sí hubo infidelidad, pero que jamás la violentó.

El proceso de divorcio fue muy largo y culminó en 2024.

Adrián inició una nueva relación con Nuja Amar, con quien se casó por lo civil en Miami en julio de 2025.

2025 Ella dijo que estaría en La casa de los famosos México 2025, pero que por su ex había perdido la oportunidad. La productora Rosa María Noguerón negó lo dicho.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .