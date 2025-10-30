Sandra Itzel contrajo una terrible enfermedad durante su estancia en ‘La granja VIP’: “Me dop... un poquito”

Sandra Itzel, quien fue la segunda eliminada de ‘La granja VIP’, ha hablado abiertamente sobre su experiencia en el reality. La actriz sorprendió a todos al revelar que, durante su estancia, su salud se vio afectada e incluso contrajo una incómoda enfermedad.

Sandra Itzel / Redes sociales

¿Qué enfermedad padece Sandra Itzel, exparticipante de ‘La granja VIP’?

Para nadie es un secreto que, a lo largo de su carrera, Sandra Itzel ha enfrentado algunas complicaciones de salud. Una de las más sonadas fue cuando desarrolló una “prenecrosis” tras una “rinoplastía funcional”. Si bien la cirugía salió excelente, hubo complicaciones. Al final pudo recuperarse.

Ahora que entró a ‘La granja VIP’, la joven, entre otras cosas, desarrolló una “cistitis”, una infección en la vejiga que causa mucho dolor al orinar. También contó que le estaban saliendo unas úlceras en la boca y había contraído un resfriado, por lo que la producción tuvo que darle tratamiento médico.

Mencionó que esto fue un factor que influyó en su deseo de querer irse de la competencia. Y es que la artista indicó que solo pidió votos en la nominación para que su “ejército de mariposas” no sintiera que se había “rendido”, pero que, en el fondo, ya quería salir.

“Estaba muy lista. Yo pedía votación porque no quería que mi ejército de mariposas sintiera que me rendí. Te digo, hasta me enfermé por todas las circunstancias que pasaron. Me daban mi medicina, me dopa... un poquito” Sandra Itzel

La también actriz señaló que la psicóloga del programa le mencionó que se había enfermado por el estrés que estaba viviendo dentro de la competencia. Afortunadamente, ahora está mejor gracias a la medicación.

¿Qué es la cistitis, enfermedad que contrajo Sandra Itzel en ‘La granja VIP’?

De acuerdo con diversos sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, la cistitis, enfermedad que contrajo Sandra Itzel, es una inflamación de la vejiga, que generalmente es causada por una infección bacteriana.

La causa más común son los microbios. La mayoría de las veces, el cuerpo puede deshacerse de estas bacterias en la orina. Sin embargo, estas pueden adherirse a la pared de la uretra o la vejiga o multiplicarse tan rápido que algunas de ellas permanecen en la vejiga. Las mujeres son más propensas a esta enfermedad. Se trata con antibióticos.

Estos son los síntomas:

Orina turbia o con líquido vital

Orina con olor fuerte o fétido

Fiebre baja (la mayoría de las personas no tendrá fiebre)

Dolor o ardor al orinar

Presión o calambres en la parte baja del abdomen o en la espalda

Necesidad imperiosa de orinar con frecuencia, incluso inmediatamente después haber vaciado la vejiga

Sandra Itzel / Redes sociales

¿Quién es Sandra Itzel, exparticipante de ‘La granja VIP’?

Sandra Itzel Espinoza, mejor conocida como Sandra Itzel, es una actriz, cantante y conductora mexicana. Actualmente tiene 31 años. Comenzó su carrera desde muy joven, participando en telenovelas y series como:

La rosa de Guadalupe

La fuerza del destino

El señor de los cielos

Los miserables

Como dice el dicho



En cuanto a su vida personal, estuvo casada por varios años con Adrián Di Monte. El romance terminó mal, pues ella lo acusó de violencia e infidelidad. Aunque están divorciados, aún hay un proceso legal de por medio.

