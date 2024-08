Sandra Itzel, desmentida por Daniela Argaín de la Sonora Dinamita; ¿no fue así su salida del grupo?

A finales de junio, Sandra Itzel confesó por qué había tomado la decisión hace unos meses atrás de salir de la ’Sonora Dinamita’ con quienes llevaba ya mucho tiempo trabajando.

Según la cantante, su repentina salida se debió a “cuestiones personales y de salud mental”, lo que se le atribuyó a los problemas amorosos que tenía con su exesposo Adrián Di Monte. Sin embargo, Sandra aclaró que no era así, sino que en realidad sufrió malos tratos por parte de la vocalista de la Sonora Dinamita, que repercutieron en su salud mental.

“Sí era salud mental porque yo no podía estar viviendo eso en mi vida. Una cuestión tan difícil con mi expareja, y en mi trabajo, una cuestión tan difícil. Yo decía, ¿qué está pasando? Éramos un equipo, una familia, ¿qué pasó?”, dijo en una entrevista con Gabriel Roa añadiendo que la sacaban de los camerinos y que le negaban la comida en las presentaciones.

Checa: Sandra Itzel confiesa que salió de la Sonora Dinamita por malos tratos

Sandra salió de la agrupación por supuestos maltratos / Instagram: @lasonoradinamita

¿Qué dice la vocalista de la Sonora Dinamita sobre las acusaciones de Sandra Itzel?

En una alfombra roja, Daniela Argaín fue cuestionada al respecto y dijo tranquila: “Creo que no es la primera vez que una persona de pronto trata de ensuciar la imagen de la agrupación y también en este caso de mi persona, pero la verdad es que yo no estoy acostumbrada a pagar mal por mal. No es mi estilo. Simplemente le deseamos todo lo mejor de todo corazón, que siga adelante. Es una mujer muy guapa, muy trabajadora. Entonces tiene todo para hacer lo que a ella le dé la gana”.

Y agregó: “El hecho de lo que ella diga no cambia cómo se dieron las cosas. También entiendo de pronto la reacción que puedan tener algunas personas de ataque hacia nosotros, más especialmente hacia a mí. Lo entiendo perfectamente porque nunca he salido a dar una versión y no va a suceder. Yo soy una persona que no necesita la aprobación de los demás para estar tranquila consigo misma, yo estoy muy bien”.

No te pierdas las entrevista de TVNotas en “El mitangrit de Horacio” con Sandra Itzel, la voz de las mujeres silenciadas, donde contó todo de su divorcio y las violencias que sufrió al lado de su expareja

“Yo estoy tranquila y el único que me interesa que sepa cómo fueron las cosas ya lo sabe y ese es Dios y con eso me quedo”.

Eso sí, Daniela dice que no se queda con nada de lo vivido con Sandra Itzel aunque la actriz había dicho que se quedaría con lo bueno. La cantante dice que no quiere ni siquiera recordar los momentos buenos con Sandra porque a ella no le importó salir a hablar de ella ante las cámaras.

“Si yo no lo hablé con ella, se me hace muy feo hablarlo ante una cámara que va a llegar a muchas personas, entonces asunto cerrado”, añadió.

Y finalizó diciendo: “Quien le quiera dar la razón está bien. Repito, no voy a dar ninguna versión porque nosotros como agrupación estamos tranquilos con lo que se vivió o como fueron en verdad las cosas”.

Te puede interesar la entrevista de TVNotas en “El mitangrit de Horacio Villalobos": Sandra Itzel, la voz de las mujeres silenciadas