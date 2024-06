Sandra Itzel confiesa que salió de la Sonora Dinamita por malos tratos

Hace unos meses, Sandra Itzel tomó la decisión de abandonar la agrupación ‘La Sonora Dinamita’ en la que llevaba varios años trabajando. Su repentina salida sorprendió a los fans, pero sucedió al mismo tiempo que estaba viviendo una fuerte polémica con su ex Adrián Di Monte, por lo que poco se supo de lo que sucedió para que Sandra se saliera del grupo.

Sin embargo, Sandra sí abordó el tema en su momento y dijo que se debía a “cuestiones personales y de salud mental”, algo que se relacionó a la situación con Adrián, pero ella explicó que no era así, sino que sufría de malos tratos por parte de sus compañeros de la agrupación.

Así lo dijo en una entrevista con Gabriel Roa:

Sandra Itzel “Sí era salud mental porque yo no podía estar viviendo eso en mi vida. Una cuestión tan difícil con mi expareja, y en mi trabajo, una cuestión tan difícil de trabajo. Yo decía, ¿qué está pasando? Éramos un equipo, una familia, ¿qué pasó?”

Según Sandra, comenzó a darse cuenta que no era bienvenida en el grupo cuando la hacían a un lado. Junto a la también cantante Roxana Puente, eran enviadas al camerino de los músicos, mientras un grupo selecto de la agrupación gozaba del mejor camerino y los mejores tratos, mientras que ellas debían sufrir al cambiarse en el camerino lleno de hombres.

Sandra itzel “Me sacan de los camerinos. Me dejan con los compañeros músicos. Cuando mi otra compañera se va, me quedo yo sola como mujer con ellos, mientras ese grupo reducido estaba aparte, en privado, en camerinos mejor acomodados, etc”.

Sandra argumenta que esto lo denunció con su jefa y le prometió que hablarían, pero eso nunca pasó y hubo un momento que en una de las presentaciones hasta le prohibieron comer de los alimentos que estaban en el camerino.

Sandra Itzel no soportó los malos tratos de la Sonora Dinamita y se fue / Instagram

Sandra Itzel “Puedo soportar tal vez que no me hablen. Puedo soportar tal vez que haya un malentendido. Puedo soportar que me pongan con los muchachos y cambiarme enfrente de ellos porque muchas veces no había forma… Puedo aguantar todo eso, lo que sí es que.. (ningún) ser humano merece que te quiten un plato de comida de la boca. Ese día yo escribí un mensaje y dije ‘no me voy a presentar mañana a trabajar’ quedamos de hablar, nunca se habló”.

Sandra Itzel y su salida de ‘La Sonora Dinamita’

En una reciente entrevista, en ‘Soy Grupero’, Sandra indicó que aún le duele que nunca supo qué fue lo que tanto les molestó a sus compañeros y terminó por romper su relación a tal grado de que no pudieron tener una conversación y todo terminó mal.

“Al día de hoy me da mucha tristeza que nunca me lo dijo de frente. Que simplemente dejó que un malentendido jugara con su mente, hasta el día de hoy no lo sé, nunca lo sabré. ¿Y te digo algo? Ya ni siquiera me interesa saber”, dijo.

La respuesta que recibió cuando expresó su renuncia fue “‘Ok, está bien, en la semana pasas a dejar tus uniformes’…. Cuando leí eso dije, ‘wow, 5 años de mi vida en los que amé profundamente a toda esta gente. Ese grupo, ese nombre… para mí era un deleite poder decir ‘soy vocalista de’, lo decía con orgullo… presentarnos en escenarios tan grandes y vernos y decir ‘lo estamos logrando’ y de la noche a la mañana sea así ‘entrega tus uniformes y ya’… nunca se habló”, indicó.

“Simplemente me dejaron de hablar de un día para el otro. Ellos me rompieron porque yo en ese momento me puse a pensar, ¿cuántas veces yo no me peleé con televisoras por la piratería, por llevar otras sonoras que no era la que era? Yo qué vela en el entierro porque yo ni dueña ni nada que ver. Yo era un amor y lealtad que le tenía”, finalizó.