¿Alfredo Adame fue agredido en La granja VIP? Así fue el incidente durante la dinámica del Huevo dorado

La tensión dentro de La granja VIP está en aumento, en esta ocasión los protagonistas fueron Alfredo Adame y Alberto ‘el Patrón’. La tarde de este miércoles se llevó a cabo la prueba del Huevo dorado, un trofeo que daba beneficios al equipo ganador durante La asamblea de nominación del día de hoy. La dinámica consistía en que los equipos transportaran a un participante sobre una tabla para recolectar pelotas, pero lo que parecía un reto más terminó en un incidente que dividió a los televidentes.

Alfredo Adame en La granja VIP / Francisco Mancera, Cortesía del conductor, internet, Redes sociales y YouTube MTVLA

¿Qué pasó entre Alfredo Adame y Alberto ‘el Patrón’ en La granja VIP?

El incidente entre el conductor Alfredo Adame y Alberto ‘el Patrón’ se llevó a cabo durante la prueba del Huevo de oro de La granja VIP, los participantes se enfrentaron a un reto que generó tensión y controversia. La dinámica consistía en que equipos de cuatro granjeros cargaran a otro sobre una tabla y lo transportaran a un punto específico del rancho, todo con el objetivo de conseguir el codiciado Huevo dorado, un elemento que puede alterar la placa de nominados durante la asamblea del día de hoy.

El equipo de ‘el Patrón’, quien era el lider, integrado por Eleazar Gómez, César Doroteo, Omahi y Lola Cortés, avanzaba con su participante sobre la tabla cuando se cruzaron con el grupo de Alfredo Adame, conformado por Jawy Méndez, Manola Diez, Sergio Mayer Mori y Kike. Fue en ese momento que el luchador profesional y el conductor tuvieron un choque durante la carrera, lo cual hizo que Alfredo Adame perdiera el equilibrio y cayera al piso. La caída no solo afectó al presentador, sino que también provocó que Manola Diez cayera de la plataforma, generando un momento de caos durante la prueba.

El incidente captado durante la transmisión en vivo, circuló rápidamente en redes sociales, donde internautas compartieron videos y capturas del choque. Muchos usuarios señalaron que la acción de ‘el Patrón’ parecía deliberada, mientras que otros comentaron que podría ser parte de la dinámica competitiva del juego. Aun así, el hecho se convirtió en uno de los temas más comentados del día.

Alberto del Río ‘el Patrón’ podría salir de La granja VIP / Redes sociales

¿Fue intencional el empujón del ‘Patrón’ a Alfredo Adame en La granja VIP?

Durante el inicio de la Asamblea de nominación de La granja VIP, el conductor del reality se dirigió a Alberto ‘el Patrón’ del Río y Alfredo Adame para abordar directamente el incidente ocurrido en la prueba del Huevo dorado. En la gala, Adame relató que la caída fue aparatosa, pero que no sufrió lesiones graves:

“Sí, todo muy bien, sí fue un golpazo, estuvo fuerte y lo único que les quiero pedir a ustedes es que le quiten la licencia de manejo a mi archienemigo, el Patrón... No, todo bien, sí fue un choque de lo que tenía que pasar. Nos adelantamos y nos llegaron del lado y yo iba de llanta trasera a derecha, entonces si me dieron duro” Alfredo Adama

Con estas declaraciones, Alfredo Adame dejó claro el tono de humor con el que vivió el choque, aunque reconoció que el impacto fue duro. Por su parte, Alberto “el Patrón” del Río se expresó con preocupación por el bienestar de Adame:

“Me siento muy mal, o sea, no he dejado de sentirme mal desde que pasó esta tarde.. No se puede disfrutar una victoria cuando tu contrincante sale lastimado. Puedes ser mi archirrival, mi amado enemigo, pero yo no quiero que nadie salga lastimado, ni aquí ni allá afuera. Eso es ética de juego”. Alberto del Río

Con esto, del Río buscó dejar claro que su intención no fue provocar daño, aunque reconoció que el incidente sí fue impactante.

Alfredo Adame y Alberto del Río ‘el Patrón’ / Captura de pantalla

¿Qué consecuencias podría tener el empujón de Alfredo Adame, en La granja VIP, para ‘el Patrón’?

Aunque durante la Asamblea de nominación la producción de La granja VIP habló con los implicados en el accidente de la dinámica del Huevo dorado, no se dio a conocer si habría una sanción, aunque por el tono de la platica y la velocidad con la que se aclararon los hechos, no se visualiza que exista alguna, pues fue determinado como un accidente durante el juego.

Sin embargo, los internautas han resaltado en los comentarios que Adame ha sido un objetivo recurrente del ‘Patrón’ dentro del reality. Muchos aseguraron que la acción parecía motivada por un interés de del Río de no darle foco en la competencia, más que por un accidente del juego. Usuarios afirmaron que se trató de un empujón con intención de lastimar, mientras que otros destacaron que el golpe afectó la rodilla de Adame y puso en riesgo su brazo, así como hubo quien mencionó que solo fue un accidente en el juego.

En las cuentas oficiales como TikTok, YouTube y X de La granja VIP se pueden percibir comentarios como:



“El Patrón busca darle esa tacleada a Adame, deberían de sancionarlo.”

“El Patrón hizo trampa, él le pasó la pelota a Lola, ella no llegó.”

“Sanción para el Patrón, se ve clarísimo como lo avienta.”

“Tienen que sancionar al Patrón, lo empujó a propósito y la segunda se cae él solo pero fue muy gracioso.”

“¡No! Accidente no fue, el Patrón hizo trampa, tacleó a Adame, lo tumbó y además le pasó la pelota a Lola. Él hizo trampa, NO HAGAN TRAMPA USTEDES TAMBIÉN.”

