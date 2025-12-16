La granja VIP 2025 entra en su semana final: ¿quiénes quedan nominados hoy, 15 de diciembre?

La recta final de La granja VIP 2025 ya comenzó y el ambiente dentro del reality está más cargado que nunca. Con solo unos días por delante para conocer al ganador de los 2 millones de pesos, este lunes 15 de diciembre se lleva a cabo una de las dinámicas más temidas del formato: la asamblea “todos contra todos”, de la que saldrán dos granjeros nominados que quedarán un paso más lejos del premio mayor.

La granja / TV Azteca

¿Quién fue el último eliminado de La granja VIP 2025?

La eliminación más reciente sacudió por completo el tablero. Durante la gala del domingo 14 de diciembre, Sergio Mayer Mori se convirtió en el último eliminado de La granja VIP 2025, dejando fuera a uno de los perfiles más comentados de la temporada.

Su salida no solo sorprendió a parte del público, también terminó de consolidar al llamado equipo del cacaraqueo, que logró mantenerse unido hasta la última semana del reality. Antes de abandonar la granja, el actor y cantante se despidió con un mensaje emotivo que fue transmitido en vivo:

“Se logró, se llegó muy lejos, eso me emociona mucho. Buenas noches a todos, muchas gracias por todos y por pensar que jugué bien me siento tranquilo, orgulloso de participar en la punta de lanza de un proyecto increíble”. Sergio Mayer Mori

Sergio Mayer Mori / Redes sociales

¿Quiénes son los granjeros finalistas de La granja VIP 2025?

Con la eliminación de Sergio Mayer Mori, el grupo quedó reducido a seis granjeros que arrancan la última semana con la mira puesta en la final. Todos han sobrevivido a duelos, nominaciones y polémicas, por lo que el margen de error ahora es mínimo.

Los participantes que siguen en competencia en La granja VIP 2025 son:

Alfredo Adame

Kim Shantal

Alberto del Río ‘El Patrón’

César Doroteo ‘Teo’

Eleazar Gómez

La Bea

Revelan cuándo se dará la última eliminación de La granja VIP previo a la gran final del reality show. / Redes sociales

¿Cómo será la última semana de La granja VIP 2025 y qué pasa cada día?

La producción ya definió una agenda intensa que mantendrá a los granjeros bajo presión constante. La última semana de La granja VIP 2025 está diseñada para eliminar cualquier zona de confort y obligarlos a competir casi a diario.

Así se desarrollan los días clave:

Lunes 15 de diciembre: Se realiza la asamblea “todos contra todos”. De aquí salen dos granjeros nominados , considerados los más vulnerables de la semana.

Se realiza la asamblea “todos contra todos”. De aquí salen , considerados los más vulnerables de la semana. Martes 16 de diciembre: El público vota por sus favoritos. Las dos celebridades con más apoyo se enfrentan en un duelo; el ganador se convierte en primer finalista , mientras que el perdedor queda como tercer nominado .

El público vota por sus favoritos. Las dos celebridades con más apoyo se enfrentan en un duelo; el ganador se convierte en , mientras que el perdedor queda como . Miércoles 17 de diciembre: Dos participantes compiten por el título de segundo finalista . Quien pierda se suma a la lista de nominados como el cuarto en riesgo .

Dos participantes compiten por el título de . Quien pierda se suma a la lista de nominados como el . Jueves 18 de diciembre: Los cuatro nominados se enfrentan por su permanencia. Uno se salva y se convierte en tercer finalista ; los otros tres pasan directo a eliminación.

Los cuatro nominados se enfrentan por su permanencia. Uno se salva y se convierte en ; los otros tres pasan directo a eliminación. Viernes 19 de diciembre: Se vive la última eliminación . Uno de los tres nominados abandona definitivamente la granja.

Se vive la . Uno de los tres nominados abandona definitivamente la granja. Domingo 21 de diciembre: Se revelan los lugares finales y el nombre del ganador absoluto de La granja VIP 2025.

¿Cuándo es la gran final de La granja VIP 2025 y dónde verla en vivo?

La producción confirmó que la gran final de La granja VIP 2025 se llevará a cabo el domingo 21 de diciembre, con una transmisión especial cargada de sorpresas.

El programa podrá verse a partir de las 8:00 de la noche por Azteca Uno, además de la cobertura continua en Disney+, plataforma que ofrece acceso al contenido 24/7 del reality.