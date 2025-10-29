Manola Díez pelea con la Bea por negarle una taza de café en La granja VIP 2025: “No voy a comer un cara...”

Manola Díez se vio envuelta en una nueva polémica, esta vez con la Bea en La granja VIP, quien asumió el rol de capataz durante la tercera semana del reality. La dinámica entre ambas generó tensión entre los participantes y puso a prueba la autoridad de la Bea frente al resto del grupo, mientras los espectadores seguían de cerca cada conflicto y decisión dentro del reality.

Manola Díez tuvo un nuevo conflicto en La granja VIP 2025. / Foto: La granja VIP

¿Por qué Manola Díez se enojó con la Bea en La granja VIP 2025?

El conflicto entre Manola Díez y la Bea en La granja VIP 2025 surgió luego de que la creadora de contenido se negó a darle una taza de café a la actriz. La tensión se dio en medio de una reducción del 50% en el presupuesto del reality show durante esta semana, luego de que Sergio Mayer Mori compartió la comida de la habitación del capataz la semana pasada, acción que está prohibida.

La Bea explicó su decisión a Manola Díez diciendo: “Pregúntale a varias personas y, si varias personas quieren, se hace el café, pero gastar café para una sola taza cuando somos 14, como que no va. No te mentí, fui honesta contigo y había varias personas ahí”.

Los participantes acordaron que el café solamente se prepararía en las mañanas para que todos alcanzaran en esta semana que el presupuesto no está al 100%. Ante esto, Manola Díez le dijo a Kim Shantal: “Los plátanos se van a comer cuando se pudran. No quiero un plátano, quería una taza de café que no me bebí en la mañana y sí me la merezco porque sí trabajé”.

Manola Díez expresó su molestia porque le negaron una taza de café en La granja VIP 2025. / Foto: La granja VIP

¿Qué decisión tomó Manola Díez tras pelea con la Bea en La granja VIP 2025?

Durante la tercera semana de La granja VIP 2025, Manola Díez reaccionó durante la cena al sentirse limitada en lo que podía comer. Dijo: “A mí no me niegan ustedes nada, yo también trabajo y yo también merezco”, y se fue al gimnasio enojada, mientras Jawy Méndez la siguió para ofrecerle un plato con quesadillas, pero ella se negó.

En la plática con el exparticipante de Acapulco Shore, la actriz de Rebelde se mostró enojada por sus compañeros, diciendo:

“A estos pendej** no les voy a dar gusto y no les voy a comer una put* verg*, es ilegal, vale riat* lo que ellos piensen, no voy a comer porque ellos me lo negaron y, si me lo negaron, yo no trabajo. La hipocresía me la paso por los huev*s, gracias por nada, no voy a comer un carajo. No voy a estar limosneando ni mendigando que me den de tragar como si fuera una niña de cinco años”. Manola Díez

"¿No hay comida? Yo lo veo a otro nivel, yo no le tengo miedo ni al miedo, señor, no me van a estar negando nada porque yo también me levanto y trabajo, que aquellos traguen y trabajen por mí, no voy a comer migajas de lo que les sobran”, destacó Manola Díez en medio de una polémica más a su historial.

¿La producción ayuda a Manola Díez en La granja VIP 2025?

Manola Díez le contó a Lola Cortés que la producción de La granja VIP 2025 le ofreció un café tras el conflicto que tuvo con la Bea.

“Todavía vino en la noche ayer a auxiliarme, me dieron una taza de café, imagínate, la producción, me estuve ahí un rato porque ellos vieron todo el ped*, ellos me dieron una taza de café, deliciosa, por cierto”, dijo la actriz.

También comentó su percepción sobre la Bea durante la dinámica de capataz: “No se vale eso de que esta señora... ¿qué se cree? Cuando le dieron el poder a mí me dio gusto, pero en dos segundos ya era la capataz mala”.

El intercambio entre Manola Díez y la Bea continuó marcando la dinámica de la tercera semana de La granja VIP 2025, donde la falta de comida comienza a ser un problema entre los habitantes.

