La Bea, participante de La granja VIP, habla sobre su lucha contra una enfermedad sin cura: ¿Qué padece?

Con su carisma, humor y autenticidad, Tania González, mejor conocida como la Bea, se ha convertido en una de las favoritas del público en La granja VIP. Sin embargo, detrás de de ella, hay una historia personal marcada por una enfermedad que afectó profundamente su autoestima desde una edad temprana. ¿Cuál es su actual estado de salud?

¿Qué enfermedad sin cura padece la Bea, actual participante de La granja VIP?

Aunque muchos la conocen por su trabajo como comediante o por su paso en programas como LOL: Last One Laughing o La isla, pocos sabían que la Bea fue diagnosticada con una extraña enfermedad cuando era apenas una niña.

Hace unos días, la Bea habló en La granja VIP con Lolita Cortés, en ese momento, la standupera decidió abrir su corazón y le contó a Lolita sobre lo difícil que fue para ella poder hacer su vida normal, tras ser diagnosticada con vitiligo .

Yo cuando me empezó a salir el vitiligo, pues yo tenía como 12 años, entonces me daba mucha vergüenza que la gente me viera, porque pensaba ‘wey, qué van a decir de mí, se van a burlar, me van a poner apodos’. La Bea

Frente a este escenario, la Bea prefería mantenerse bien tapada para no mostrar partes de su cuerpo que enseñaran los estragos de su enfermedad, la cual, se caracteriza por cambiar la pigmentación de la piel en ciertas zonas.

Según el portal de Mayo clínica, el vitiligo es una enfermedad crónica de la piel caracterizada por la pérdida de pigmentación. Se manifiesta en la forma de manchas blancas que aparecen en diferentes zonas del cuerpo debido a la destrucción o inactividad de los melanocitos, células encargadas de producir melanina.

Por último, confesó que también se tapaba las manchitas de su cuerpo con plumones para evitar mostrarse.

¿Por qué La Bea es la favorita para ganar La granja VIP?

La Bea se convertido en una de las personalidades de La granja VIp favoritas por usuarios en redes, internautas y televidentes debido a su actitud, su forma de relacionarse y su estilo un tanto irreverente.

La Bea ha protagonizado momentos únicos a lo largo del reality, aquí te dejamos algunos de los mejores:

La Bea es orinada por una vaca: En la primera semana de La granja VIP, el “tío Pepe” enseñó a los participantes cómo ordeñar una vaca. La comediante fue la primera en poner a prueba lo aprendido, frente a esto, cuando se animó a ordeñar la vaca, recibió una buena dosis de pipí , pues al animal le dieron ganas de hacer una necesidad mientras ella la ordeñaba.



, pues al animal le dieron ganas de hacer una necesidad mientras ella la ordeñaba. Desde el primer domingo, la Bea asumió el rol de peón junto a sus compañeros Manola Díez, Alfredo Adame y César Doroteo ‘Teo’. Esa semana desempeñó labores en la granja, trabajando de cerca con los animales, lo que generó momentos muy divertidos para la audiencia. Se le escuchó imitar a una gallina, conversar con las vacas e incluso tuvo algunos sustos con los borregos .



Esa semana desempeñó labores en la granja, trabajando de cerca con los animales, lo que generó momentos muy divertidos para la audiencia. . La Bea confunde a veces ‘Teo’, pues aunque a veces pide votos para un tal ‘Pepe’ (Ricardo Peralta quien no está en La granja VIP), su equivocación ha generado risas en compañeros y televidentes.

¿Quién es la Bea, actual participante de La granja VIP?

La Bea se ha robado los reflectores en La granja VIP, ganándose rápidamente el cariño del público y causando sensación en redes sociales, donde muchos ya piden verla más tiempo en pantalla. Pero, ¿quién está detrás de este personaje tan popular?

Su nombre real es Tania González y ha logrado consolidarse en la escena del stand-up gracias a su estilo frontal y sin filtros. Su carrera ha incluido participaciones en programas como LOL: Last one laughing, bajo la conducción de Eugenio Derbez, y presentaciones en espacios destacados como el Teatro Metropólitan y el festival Vive Latino.

Gracias a su humor auténtico y su gran carisma, la Bea se ha posicionado como una de las comediantes más queridas. En La granja VIP, su espontaneidad la sigue haciendo destacar en distintos momentos.

