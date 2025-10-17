Pati Chapoy enfurece y arremete vs los participantes que nominaron a La Bea en La granja VIP: “Son idio...”

La más reciente nominación de “La granja VIP” 2025 desató una tormenta de críticas en redes sociales y hasta llegó a los foros de Ventaneando. ¡Pati Chapoy explotó!

Todo comenzó tras la polémica “Asamblea” del miércoles 15 de octubre, donde los concursantes debían nominar cara a cara a uno de sus compañeros para que abandonara el reality. Lo que parecía una simple dinámica se convirtió en uno de los momentos más comentados, luego de que varios participantes apuntaran directamente contra la comediante e influencer ‘La Bea’.

El público no tardó en reaccionar, mostrando su indignación por las razones que algunos famosos dieron al nominarla. Incluso se acusó a figuras como Jawy Méndez y Kike Mayagoitia de comentarios gordofóbicos y superficiales, pues muchos consideraron que sus argumentos estaban relacionados con el físico de la comediante.

En redes, el hashtag #JusticiaParaLaBea se posicionó entre las tendencias y numerosos fans expresaron su apoyo hacia la humorista, quien se ha ganado el cariño del público por su carisma, energía y sentido del humor.

La Bea / Redes sociales

¿Qué pasó con La Bea en las nominaciones de La granja VIP?

Durante la dinámica de “La granja VIP” se anunció que los primeros nominados fueron Eleazar Gómez, Alfredo Adame, César Doroteo “Teo” y La Bea. Sin embargo, fueron Eleazar y La Bea quienes recibieron más votos, lo que generó aún más debate entre la audiencia.

Jawy Méndez justificó su voto diciendo: “Has trabajado mucho, hoy intenté conocerte más. Solo he platicado 10 minutos contigo y ese es mi motivo contundente”. Por su parte, Kike Mayagoitia comentó: “No te he conocido lo suficiente y quiero ver si de verdad eres tan chispa”.

Fiel a su estilo, la Bea no se quedó callada y respondió con ingenio: “Pues deja de estar tanto con tus amigos en el gimnasio, yo estoy abierta a conocer a todos”, dejando ver que algunos integrantes del grupo dominante son los que realmente evitan convivir.

El público percibió lo sucedido como un intento de excluirla del programa y muchos señalaron un posible complot en su contra por parte de los concursantes más populares del reality, entre ellos Alberto del Río, Jawy Méndez y Eleazar Gómez.

Pati Chapoy defiende con todo a La Bea tras su nominación en La granja VIP. / Redes sociales

¿Qué dijo Pati Chapoy en Ventaneando de los que nominaron a La Bea en La granja VIP?

Durante la transmisión del 16 de octubre en “Ventaneando”, los conductores mostraron su total respaldo a la Bea. Pati Chapoy, conocida por su estilo directo, no se contuvo al reaccionar ante la polémica nominación y sorprendió al mostrarse abiertamente a favor de la comediante.

“Yo no estoy de acuerdo, porque esa bola de envidiosos, montoneros e inconformes están atacando a La Bea para que salga. No, no”, expresó con firmeza.

Y añadió sin filtros: “Es que son idiotas y son babosos. Son envidiosos porque la niña tiene un potencial enorme”.

La periodista también instó al público a apoyarla con votos: “Todos los votos a La Bea, hay que salvarla”.

La Bea, habitante de La granja VIP / Redes sociales

¿Por qué Pati Chapoy llamó cochinos a los participantes de La granja VIP?

Además de defender a La Bea, Pati Chapoy no perdió la oportunidad de lanzar otra crítica a los concursantes de La granja VIP, esta vez por su falta de orden e higiene dentro de la casa. “Ay, qué cochinos”, dijo la conductora, al ver imágenes de algunos famosos que no tendían su cama.

Pedro Sola coincidió con ella y añadió: “Qué curioso, hay personas que no hacen nada en “La granja VIP” y La Bea, que no para ni un segundo, fue la nominada ayer”.

Con sus comentarios, Chapoy dejó claro que considera injusta la actitud de los participantes hacia la influencer, y que detrás de su nominación hay más envidia que estrategia.

En redes sorprendió a muchos seguidores ver a Pati Chapoy pidiendo votos para La Bea.

