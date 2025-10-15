La granja VIP: ¿Manola Díez y Alfredo Adame rompen alianzas? Tienen fuerte pelea; ¡La Bea salió embarrada!

Sin duda alguna, Manola Díez llegó con todo a ‘La granja VIP’. Tras su pelea con Carolina Ross por una piña, ahora empieza el día teniendo una fuerte discusión con su ‘mayor aliado’, es decir, con Alfredo Adame. Hasta ‘la Bea’ se vio involucrada, ¿qué pasó?

Manola Díez / Redes sociales

Lee: Manola Díez estalla contra Omahi otro habitante de La granja VIP 2025 ¡Sergio Mayer Mori la intentó calmar!

¿Qué pasó entre Alfredo Adame y Manola Díez en ‘La granja VIP’?

Desde el inicio de ‘La granja VIP’, Alfredo Adame y Manola Díez han mostrado una camaradería muy fuerte. El actor no solo ha tratado de tranquilizarla cuando la ve alterada, sino que también ha hablado bien de ella frente al resto de sus compañeros.

Pese a todo esto, Manola tuvo un altercado con él durante el desayuno. Todo comenzó cuando ella, Adame y ‘la Bea’ estaban debatiendo sobre qué hacer con los jitomates. La actriz mencionó que podrían usarlo para hacer algo con los huevos. No obstante, la comediante señaló que estaría mejor usarlo para un pico de gallo.

Al ver que Alfredo estaba de acuerdo con la idea de la también influencer y que le recomendaba no usar tanto queso en las quesadillas, Díez se enojó y dijo: “Mejor háganlo ustedes”. Aunque el actor intentó calmarla y le explicó que solo era una idea, Manola se dijo muy molesta de que nadie tomara en cuenta sus propuestas.

“Bueno, ok, entonces háganlo ustedes. Es que hago algo y no les gusta. Estaba allá limpiando las cacas de la vaca. Digo, ‘hago esto de fresa’ y no, (digo) ´¿te ayudo? y no’” Manola Díez

En un afán de evitar el conflicto, Adame le reiteró que no era “un ataque” en su contra. Esto pareció molestar aún más a la también conductora, pues le respondió que no era justa la “mala onda” que le echaban solo por “distraerse”.

Te recomendamos: Manola Díez explota vs. producción de ‘La granja VIP’ por tratarla como “criada”, ¿se saldrá del reality?

¿Cómo fue la pelea entre Manola Díez y la Bea en ‘La granja VIP’?

La tensión entre Alfredo Adame y Manola Díez solo aumentó cuando ‘la Bea’ se metió. La creadora de contenido le recomendó que “no se distraiga más”, algo que la actriz tomó a mal.

“Güe... no me hables así, como que me estás pique y pique. La neta, te pido de favor porque yo te he tratado bien”, expresó Manola.

La Bea, de manera tranquila, le señaló que no era un ataque y simplemente le estaban sugiriendo que no usara tanto queso. En respuesta, Manola le dijo que mejor lo hiciera ella y que siempre que le ofrecía su ayuda, ella la rechazaba. También le resaltó que, en los últimos días, había notado una mala actitud de su parte.

Si bien la comediante intentó dar por terminado el asunto diciendo que “pensara lo que quiera”, ya que siempre “acomodaba las cosas a su conveniencia”, la conductora siguió y le reclamó que estaba “apoyándose de Alfredo” para atacarla. El asunto finalizó con ella retirándose enojada de la cocina.

Todo este asunto dio de qué hablar en redes sociales. Algunos fans piensan que este altercado podría representar una grieta en la alianza que han formado Adame y Manola, pues consideran que esta última ha mostrado una actitud muy “problemática” desde el comienzo del show.

La Bea / Redes sociales

¿Cuál es la relación entre Alfredo Adame y Manola Díez, participantes de ‘La granja VIP’?

La amistad entre Alfredo Adame y Manola Díez comenzó hace más de dos décadas. En su momento, el actor le comentó a César Doroteo que la conoció hace aproximadamente 28 años, cuando trabajaron juntos en una telenovela.

En aquel entonces, Adame señaló que después se encontraron en varios proyectos más y descubrió el “gran ser humano que era”. Incluso mencionó que era como su “alma gemela”, ya que ambos estaban “igual de locos”.

Luego de la pelea del desayuno, Manola se dirigió al público y pidió que votara por Teo para “sacar” a Alfredo por “mal amigo”. Recordemos que el influencer y el actor están nominados esta semana.

Mira: Manola Díez asegura que Robbie Williams le coqueteó en ‘Otro rollo’: “Me le hice bonita”