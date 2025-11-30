La granja VIP: Filtran al séptimo eliminado del programa, hoy domingo 30 de noviembre, ¿quién sale?

La séptima semana de La granja VIP trae una ola de emociones entre granjeros y fandoms. El “viernes de traición” movió las cosas en el reality, y ahora son cuatro los habitantes que están en peligro de abandonar esta misma noche el sueño de ganarlo todo. Frente a esto, habrían filtrado al presunto eliminado de hoy 30 de noviembre...¿de quién se trata?

La granja VIP / Redes sociales.

¿Quiénes son los nominados en la séptima semana de La granja VIP?

La eliminación de Kike Mayagoitía de La granja VIP dejó como resultado a la primera nominada de la semana: Fabiola Campomanes. Kim Shantal fue la segunda granjera en caer en la placa, tras perder el duelo de nominación del martes.

Por decisión mayoritaria en la Asamblea de Nominación, Alberto del Río “el Patrón” y Lis Vega también fueron enviados a la placa.

La lista de nominados quedó de la siguiente manera:



Kim Shantal (quien gana la salvación y queda fuera de peligro)

Fabiola Campomanes

Alberto del Río “el Patrón”

Lis Vega

No obstante, Kim logró salvarse el jueves 27 de noviembre, por lo que ya no está en riesgo de ser eliminada.

Kim Shantal ha decidido que el nominado que deja la placa esta séptima semana sea Alberto del Río. Este último traicionó a Alfredo Adame para ocupar su lugar, mientras que el granjero nominado, a su vez, eligió a Sergio Mayer Mori para ingresar a la placa.

Por lo tanto, los concursantes que están en peligro de ser eliminados el domingo de La granja VIP son:



Alfredo Adame

Sergio Mayer Mori

Lis Vega

Fabiola Campomanes

¿Quién sería el eliminado de La granja VIP según filtraciones?

La granja VIP mantiene la tensión en el aire, fans y seguidores han elaborado sus estrategias para poder salvar a su favorito del reality. A pesar de todo, parece que la gente ha tomado una decisión, y la encuesta del influencer conocido como “Vaya Vaya” sería prueba de ello.

Las votaciones, según la encuesta publicada por el influencer, muestran una clara tendencia de apoyo a Alfredo Adame, reflejo de muchos de los comentarios positivos que el actor ha mantenido a lo largo de su participación en el programa.

Te dejamos los porcentajes compartidos por la encuesta:



Alfredo Adame - 58%

Sergio Mayer Mori - 20%

Lis Vega - 12%

Fabiola Campomanes - 10%

El eliminado de esta séptima semana se elegirá entre Lis Vega y Fabiola Campomanes, pues son las dos habitantes que reúnen menor cantidad de votos de parte del público.

La granja VIP eliminado séptima semana, encuesta / FB: Vaya Vaya y canva

¿Cómo votar por tu favorito de La granja VIP?

Para votar por tu granjero favorito en La granja VIP, solo necesitas seguir tres simples pasos:



Ingresa a la página web: https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota Distribuye tus diez votos entre los nominados. Haz clic en la opción de votar y ¡listo!

Si prefieres votar desde la app de TV Azteca, solo debes acceder a la sección de votación de La granja VIP y seguir los pasos dos y tres.

