La granja VIP: Alfredo Adame arremete contra La casa de los famosos y ya planea venganza desde el granero

A un día del estreno de La granja VIP, Alfredo Adame no ha dejado pasar oportunidad para marcar territorio dentro del reality de TV Azteca. Al caer como peón y ser trasladado al granero, el actor pidió cohesionarse con sus compañeros revelando que ya puso en marcha una estrategia conjunta con los de esa zona. En medio de esa trama, también aprovechó para lanzar críticas directas contra La casa de los famosos.

¿Qué estrategia propuso Alfredo Adame dentro del granero de La granja VIP?

El mismo día del estreno de La granja VIP, el actor Alfredo Adame ya planteó una maniobra con quienes están dentro del granero (la Bea, Doroteo y Manola Diez) para contrarrestar el poder de alianzas ya consolidadas. A través de audios captados en la transmisión, comentó:

“Ya vieron cómo están los camotazos… hay que empezar una estrategia para neutralizar a ese grupito que se formó ahí, que ya la cantaron derecho... pensar uno arriba, el que sigue y el que sigue”. Alfredo Adame

La intención es debilitar a los demás granjeros que podrían tener ventaja en las votaciones. En ese diálogo, dejó claro que el objetivo también es “subir” a quienes consideran menos favorecidos. Al caer en posición de peón, Adame rechazó el rol pasivo: exigió actuar y proponer movimientos tácticos, no quedarse solo como víctima de las alianzas dominantes.

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre La casa de los famosos?

Durante el estreno de La granja VIP, Alfredo Adame dejó frases contundentes contra La casa de los famosos. En tono irónico, cuestionó las condiciones del reality:

“Yo vengo saliendo de allá de la casa. Es una mier..., 400 m cuadrados... una pin... alberca, y nada, o sea”. Alfredo Adame

Al recordar su participación previa, comentó que, pese a haber “ganado” (o sentirse ganador), lo trataron injustamente. Con ello dejó entrever una narrativa de traición o descontento hacia el proceso de ese espectáculo. Estas expresiones no son nuevas: Adame ha sido crítico de estos formatos en distintas ocasiones, y parece continuar esa línea ahora dentro de La granja VIP.

¿Cómo llega La granja VIP y qué retos enfrenta Alfredo Adame?

La granja VIP es el nuevo reality de TV Azteca basado en el formato internacional The Farm, que arrancó su emisión el 12 de octubre de 2025 en Azteca Uno. El concepto exige que los participantes se adapten a la vida del campo: trabajos agrícolas, cuidado de animales, pruebas de resistencia y convivencia sin amenidades tecnológicas.

Para preparar su incursión en La granja VIP , Alfredo Adame comenzó a trabajar en serio. En un post publicado en su cuenta de Instagram el 30 de septiembre, mostró cómo acudió a un establo para limpiar vacas, recoger estiércol y ordenar, actividades que compartió públicamente como parte de su preparación para los retos del reality. Según él, no basta con estar “mentalizado”: hay que ensuciarse y hacer lo práctico.

Dentro de la mecánica del juego, los peones, como él, ocupan una posición de vulnerabilidad: sin acceso a las comodidades de la casa principal, deben dormir junto al establo, dormir en camas individuales y cumplir tareas rústicas. Adame no solo aceptó esas condiciones, sino que ha tratado de resignificarlas: asegúrese de sentirse cómodo con su nueva ubicación y defendió que está “calientito” y aislado, prefiriendo la soledad del granero frente a las intrigas internas de la casa principal.

