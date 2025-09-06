¿Alfredo Adame infiel a la Barbie humana? Le roba beso francés a joven en reality y lo tunden

Un beso inesperado encendió la polémica. Alfredo Adame, invitado a ‘Mitad y mitad’, un reality de citas, terminó protagonizando una escena que pocos vieron venir: un encuentro tan intenso que las redes lo calificaron de grotesco, incómodo y hasta infiel. Entre burlas sobre su dentadura y críticas a su conducta, la pregunta que todos se hacen es la misma: ¿fue parte del show o Adame perdió el control frente a las cámaras?

¿Qué hizo Alfredo Adame en ‘Mitad y mitad’ que lo tachan de infiel y aprovechado en redes sociales?

Alfredo Adame volvió a ser tendencia, pero esta vez no por sus peleas callejeras ni por insultos a celebridades. El conductor de 67 años se convirtió en el centro de atención por protagonizar un beso francés con una joven participante del reality show de citas Mitad y mitad, en una dinámica que ha sido calificada por muchos como incómoda y hasta grotesca.

Durante el programa, los concursantes fueron vendados de los ojos para participar en una dinámica donde las mujeres debían tocar las manos de los hombres y elegir a uno para besarlo durante 15 segundos. Lo que nadie esperaba era que Alfredo Adame se colocara entre los participantes, y que una chica llamada Isabel lo eligiera sin saber quién era.

El momento se volvió viral en redes sociales por la intensidad del beso: Adame abrió la boca exageradamente y se entregó al beso de l.**ngua con tanto entusiasmo que muchos usuarios comentaron que parecía más una escena de comedia involuntaria que una interacción romántica.

El beso de Alfredo Adame en ‘Mitad y mitad’ generó burlas, memes y acusaciones de infidelidad.

Las reacciones no se hicieron esperar. En X (antes Twitter), TikTok e Instagram, el clip del beso generó miles de comentarios, muchos de ellos negativos. Algunos usuarios expresaron su incomodidad y otros se burlaron del actor:

“A Adame casi se le cae la dentadura”.

“Pobre chica, estaba súper incómoda“.

“Ella se despegaba como que a él le apestaba la boca“.

“Ella estaba paralizada con mucho miedo y no se podía mover“.

Aunque hubo quienes defendieron el momento como parte del show, la mayoría coincidió en que el beso fue excesivo y que la joven parecía no disfrutarlo. Además, después del beso entre Adame e Isabel, se dio un breve beso de tres entre ella, el actor y otro participante, lo que añadió más leña al fuego.

El momento del beso se volvió viral por lo intenso, largo y polémico que fue.

¿Alfredo Adame engañó a la Barbie humana con una participante en televisión nacional?

La polémica se intensificó cuando se recordó que Alfredo Adame mantiene una relación con Marcela Iglesias, una influencer argentina conocida como la Barbie humana. Marcela ha declarado públicamente que vive una relación poliamorosa, por lo que no le molesta que Adame tenga encuentros con otras mujeres.

Sin embargo, muchos internautas no lo ven igual. Tras el beso en Mitad y mitad, Adame fue tachado de infiel y criticado por no respetar su relación. Hasta el momento, el actor no ha dado declaraciones sobre el incidente ni ha respondido a los comentarios que lo acusan de haber incomodado a la joven.

Marcela Iglesias, por su parte, es una modelo y actriz de comerciales que vive en Los Ángeles. Tiene 47 años, mientras que Adame tiene 67, lo que marca una diferencia de dos décadas entre ambos. Su relación se hizo pública en julio, cuando fueron captados abrazándose y besándose en Estados Unidos.

¿Qué es el reality ‘Mitad y mitad’ y por qué Alfredo Adame terminó robando cámara con un beso polémico?

‘Mitad y mitad’ es un reality show de citas donde los participantes buscan pareja a través de dinámicas que incluyen retos, juegos y momentos íntimos como el de los besos vendados.

Alfredo Adame fue invitado como juez especial, aunque su participación terminó siendo más escandalosa que evaluativa. Hasta ahora, ni el actor ni Marcela Iglesias han salido a aclarar la situación, lo que ha encendido aún más la polémica.

