La traición en La granja VIP: ¿Quién será salvado y traicionado por Eleazar Gómez hoy, 17 de octubre?

Aunque apenas lleva una semana al aire, La granja VIP 2025 ya está dando de qué hablar con sus polémicas, estrategias y traiciones inesperadas. Y justo este viernes, se vivirá una de las dinámicas más intensas del reality: “la Traición”, una jugada que podría cambiar por completo la lista de nominados y dejar a un granjero en riesgo de eliminación sin haber sido votado por sus compañeros.

¿Qué es “la Traición” en La granja VIP 2025 y cómo funciona esta polémica dinámica de eliminación?

La dinámica de “la Traición” se llevará a cabo cada viernes en La granja VIP y tiene el potencial de desatar conflictos entre los participantes. Según explicó Kristal Silva, esta consiste en lo siguiente:

“El salvado del jueves tomará la decisión de intercambiar uno de los 3 nominados (que no ganaron el juego) por uno de los granjeros que nunca estuvieron nominados”. La granja VIP

Esto significa que Eleazar Gómez, quien fue salvado en el reto del jueves, tendrá que elegir a un nuevo nominado entre los granjeros que hasta ahora han estado fuera de peligro. La decisión se revelará en la gala de este viernes 17 de octubre a las 9 PM.

Los nominados actuales son:



César Doroteo

Alfredo Adame

La Bea

Y aunque Eleazar Gómez logró salir de la placa gracias a su habilidad en el reto de salvación, ahora tiene en sus manos el destino de otro participante. ¿Será una jugada estratégica o una venganza?

¿Qué pasó en La granja VIP 2025 durante su primera semana?

En su primera semana al aire, La granja VIP ha generado buen impacto entre los espectadores, aunque algunas dinámicas aún resultan confusas. Aquí te contamos qué ha pasado cada día en La granja VIP.



Lunes: Se realizó la prueba para elegir al Capataz , y Sergio Mayer Mori se llevó el título. Esto le dio inmunidad y el privilegio de dormir en la suite.



Se realizó la prueba para elegir al , y se llevó el título. Esto le dio inmunidad y el privilegio de dormir en la suite. Martes: Mayer Mori eligió a Alfredo Adame y a l Patrón para enfrentarse en un reto. Adame perdió y fue nominado.



Mayer Mori eligió a y a para enfrentarse en un reto. Adame perdió y fue nominado. Miércoles: Se llevó a cabo la asamblea de nominación , donde los votos cara a cara definieron a la Bea y Eleazar Gómez como los más votados.



Se llevó a cabo la , donde los votos cara a cara definieron a y como los más votados. Jueves: Los cuatro nominados se enfrentaron en el reto de salvación, donde Eleazar Gómez logró salir de la placa gracias a su habilidad.

¿Cómo votar por tu participante favorito en La granja VIP 2025 y salvarlo de la eliminación?

Las votaciones de La granja VIP están abiertas y son clave para salvar a tu granjero o granjera favorito. El proceso es muy sencillo y puedes emitir hasta 10 votos diarios:



Ingresa al sitio web o app oficial de TV Azteca. Haz clic en la sección “Votar”. Selecciona a los concursantes que deseas apoyar. Distribuye tus 10 votos y confirma tu elección.

Aunque no se ha confirmado si la votación estará habilitada todo el día o solo durante la transmisión, los fans ya están haciendo campañas en redes sociales para impulsar a sus favoritos.

¿Los granjeros lograron obtener el presupuesto completo en su primera semana en La granja VIP México o fueron castigados por errores?

Semana con semana, los participantes de La granja VIP México deben cumplir con las exigentes labores del campo para ganarse el presupuesto completo de alimentos. Sin embargo, esta vez el mayoral, Pepe, no perdonó los errores: les recortó el 25% del presupuesto por comenzar tarde sus tareas, sobrealimentar al caballo y desobedecer instrucciones clave.

A pesar del castigo, Sergio Mayer Morei defendió el esfuerzo de sus compañeros y minimizó la pérdida asegurando que la comida se esta echando a perder, así que mejor perder presupuesto que desperdiciar, aseguró el actor, dejando claro que el trabajo en equipo sigue siendo su prioridad, aunque el mayoral no esté convencido.

La granja VIP: ¿A quién salvó Eleazar Gómez hoy, viernes 17 de octubre?

La tensión estaba a flor de piel en la sala de la traición de La granja VIP. Tras un jueves de salvación lleno de polémica, llegó el temido viernes de traición. Esta vez, el ganador de la noche, Eleazar Gómez, tuvo primero que tomar una decisión incómoda: elegir a un nominado y salvarlo.

Como muchos esperaban, Eleazar Gómez decidió mover estratégicamente las piezas y eligió salvar a Alfredo Adame dejándolo fuera de todo peligro.

La granja VIP: ¿A quién traicionó Eleazar Gómez hoy, viernes 17 de octubre?