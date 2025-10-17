La granja VIP: Acusan a Eleazar Gómez de hacer “trampa” tras ganar el desafío de salvación ¿De nuevo nominado?

Durante la noche del 16 de octubre, La granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca, vivió otra gran controversia. En una emisión llena de tensión, Eleazar Gómez resultó ganador del desafío de salvación, lo que le permitió salir de la placa de nominados. Sin embargo, poco después, las redes sociales estallaron en críticas y acusaciones de presunto “favoritismo” y “trampa” por parte del actor.

¿Quiénes fueron los nominados de la primera semana en La granja VIP?

La primera ronda de nominaciones de La granja VIP estuvo conformada por cuatro participantes: la Bea, Alfredo Adame, César Teo y Eleazar Gómez. Todos ellos compitieron por permanecer en el reality, pero solo uno pudo salir victorioso.

El triunfo de Eleazar le aseguró una semana más dentro de la granja y le otorgó la oportunidad de cambiar el rumbo del juego, ya que deberá cambiar a un granjero a ser nominado. La identidad del nuevo nominado que ocupará su lugar será revelada en la próxima emisión del ‘Viernes de traición’, lo que ha generado expectativa entre los seguidores del formato.

Por su parte, los otros tres concursantes continúan en la lista de posibles eliminados y deberán esperar la decisión del público en la gala del fin de semana.

¿Qué pasó con Eleazar Gómez en el desafío de salvación de La granja VIP?

La dinámica, reunió a los nominados de la semana de La granja VIP, la Bea, César Teo, Alfredo Adame y Eleazar Gómez, en un reto físico llamado “Las frutas selectas”, donde debían tener total rapidez para encontrar figuras ocultas en una alberca de pelotas. A pesar de las reglas claras, internautas aseguraron que Gómez presuntamente habría incumplido con las indicaciones, lo que le habría dado ventaja sobre sus compañeros.

De acuerdo con las imágenes transmitidas y replicadas en redes sociales, el actor se habría colgado del balcón en lugar de inclinarse, como indicaban las reglas. “De acuerdo al orden en que lleguen (al balcón), tendrán que inclinarse y tirar la fruta en el cilindro”, eran las instrucciones desde el inicio. Sin embargo, en los videos difundidos por TikTok y X (antes Twitter), puede verse que Eleazar extendió gran parte del cuerpo fuera del área designada.

Además, usuarios señalaron que el participante presuntamente tampoco habría subido las escaleras como debía, sino que se impulsó desde un costado, acción que varios consideraron injusta. “No subía los escalones, se brincaba”, “Para eso era el punto azul, obvio es trampa”, “Se colgó de la reja”, fueron algunos de los comentarios que rápidamente se viralizaron.

Pese a las acusaciones de los internautas, la producción del programa no ha emitido un comunicado oficial ni anunciado sanciones. Mientras tanto, Eleazar Gómez continúa dentro de la competencia y, tras ser salvado, obtuvo además el “poder de la traición”, que le permite sustituir a un compañero no nominado por alguien de los granjeros, lo que incrementa la tensión en el grupo.

¿Cuándo es primera la gala de eliminación de La granja VIP?

La gala de eliminación de La granja VIP se transmite todos los domingos a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), por la señal de Azteca UNO, en el canal 1 de TV Azteca. En esta emisión semanal, los participantes nominados se enfrentan al voto del público y uno de ellos debe abandonar la competencia. La dinámica se ha convertido en uno de los momentos más esperados por la audiencia, pues define el rumbo del reality y suele generar gran polémica en redes sociales.

Además de la transmisión en televisión abierta, el programa puede verse en línea a través de la plataforma digital de TV Azteca, “aztecauno.com”, donde se ofrecen repeticiones, clips exclusivos y contenido adicional sobre la convivencia dentro de la granja. También se comparten avances y momentos destacados en las cuentas oficiales de YouTube y TikTok de La granja VIP, lo que permite a los fans seguir la competencia en tiempo real.

La primera gala de eliminación está programada para el domingo 19 de octubre de 2025, y marcará un punto clave en la competencia, pues será la primera vez que el público decida quién deja el reality. Esta fecha ha generado expectativa, especialmente tras las recientes acusaciones contra Eleazar Gómez, quien fue señalado de “hacer trampa” en el desafío de salvación y ahora posee el “poder de la traición”, con el que puede cambiar el destino de sus compañeros nominados.

