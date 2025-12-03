La granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de hoy, 3 de diciembre? ¡Noche de asamblea!

Este miércoles se llevará a cabo la asamblea de nominación en “La granja VIP”. Tras la eliminación de Lis Vega, solo quedan ocho granjeros, quienes se perfilan para las últimas semanas del reality.

Las alianzas se han vuelto confusas, pero los roces entre los participantes son cada vez más evidentes; molestias, traiciones e inconformidades dominan el ambiente dentro de la granja. Eleazar Gómez y Alfredo Adame se mantienen firmes con el Team Muro, aunque ya no harán estrategias junto a Kim Shantal, ‘la Bea’ y César Doroteo.

Por su parte, Sergio Mayer Mori y Fabiola Campomanes juegan por separado, mientras que ‘el Patrón’ ha decidido mantener su lealtad al equipo de ‘la Bea’. ¿Será que ahora comenzará la guerra de todos contra todos?

Checa: La granja VIP: ¿Quién es el segundo nominado de la semana 8, hoy, 2 de diciembre?

¿Quiénes serán nominados en La granja VIP? / Redes sociales

¿Quiénes están nominados esta semana ocho en La granja VIP?

Tras la eliminación de Lis Vega de La granja VIP el pasado 30 de noviembre dejó su legado y reveló que tomó la decisión de nominar a Fabiola Campomanes, siendo la primera en pisar la placa. Esta decisión no fue una sorpresa, porque en una conversación quedaron en que se nominarían mutuamente en caso de salir del reality.

“De que me tire mi hermana y mi amiga a que me tiren las demás mejor mi amiga. Yo estoy lista la fuerza que me dio el público me hace sostenerme, estoy para los que sean”, compartió Fabiola Campomanes en gala del pasado lunes.

Luego César Doroteo mejor conocido como Teo perdió el duelo de la salvación contra Kim Shantal , quedando nominado.

Mira: Eleazar Gómez habló de Tefi Valenzuela en La granja VIP y ¡ella podría demandarlo otra vez! ¿Irá a la cárcel?

Fabiola Campomanes y Teo nominados de la semana ocho en La granja VIP

¿Quiénes fueron nominados hoy 3 de diciembre en La granja VIP?

Este miércoles, durante la asamblea en “La granja VIP”, los granjeros tuvieron que emitir su voto cara a cara frente a todos los participantes, explicando los motivos detrás de su decisión, tal como es la costumbre en el reality. Así votaron esta noche:

Información en proceso...

La granja VIP / Redes sociales

¿Cómo votar por tu favorito de La granja VIP?

Para salvar de la eliminación a tu granjero favorito en La granja VIP, solo necesitas seguir tres simples pasos:

Ingresa a la página web: https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota

Distribuye tus diez votos entre los nominados.

Haz clic en la opción de votar y ¡listo!

Recuerda que el voto es en positivo.

Tal vez te interese: La granja VIP: Acusan a Fabiola Campomanes de agresión a la Bea, su equipo responde con fuerte comunicado