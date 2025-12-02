Osiris Orozco explota vs. César Doroteo, Teo, de La granja VIP, y Ricardo Peralta: “Son convenencieros”

La participación de César Doroteo en La granja VIP ha causado gran polémica. Por muchos es amado y por otros, odiado. Empiezan a surgir voces fuera del reality que han balconeado su comportamiento en su vida cotidiana y lo dejan mal parado. Uno de ellos es el creador de contenido Osiris Orozco.

Ricardo Peralta / Liliana Carpio, IG: @lagranjavipmx, @cesardoroteo, @tormecillo y @pepeyteo

¿Qué dijo Osiris Orozco de César Doroteo y Ricardo Peralta?

“Él y Ricardo Peralta son muy convenencieros. A las personas no debes tratarlas por cómo se ven o por cómo te puedan servir. Doroteo es el que más gordo me cae. Es un grosero. No es un digno representante de la comunidad LGBTQ+. Un buen representante no tiene problemas con la gente. Teo solo piensa en él, no le gusta hablar bien de los demás, y a veces utiliza a las personas”.

“Su imagen a mí me da más rechazo que aceptación. Sus programas de YouTube son despectivos, burlones, y tienen modos feos”. Aseguró que hace algunos años, César y Ricardo le pidieron apoyo para que grabara 2 videos con ellos, y cuando él les pidió apoyo, ni le contestaron. “Puras llamadas perdidas. Nunca me pelaron. Ya cuando me quisieron escuchar les dije: ‘Saben qué, ¡ch1ng3n a su…! Los mandé mucho a la fregada, porque ante todo es la educación, y más cuando sabes que alguien te ha escuchado o estado para ti. Ellos fueron súper groseros y prepotentes conmigo”.

Analiza el comportamiento de Ricardo tras ser ‘funado’ por su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos México: “Lo que hizo estuvo del ‘nabo’. En MasterChef celebrity lo hizo mejor, porque ahí lo veían solo unos minutos y hacía reír, pero cuando es el día a día, que ven cómo eres y qué haces, es totalmente diferente”.

Pepe y Teo / Liliana Carpio, IG: @lagranjavipmx, @cesardoroteo, @tormecillo y @pepeyteo

¿Quién es Osiris Orozco y cuál es su trayectoria?

Osiris participó en realities como MasterChef y Resistiré, y ahora hace un llamado a los productores: “Quisiera estar en más programas. Deseo hablar con la productora de La casa de los famosos para poder estar en la temporada 4. Mi limitante ha sido que estoy en una plataforma de contenido para adultos y no me quieren incluir por ello. Yo iba a estar en Los 50 y La isla, pero en el último casting me dijeron que no, por lo mismo de mi plataforma”.

“Siento que los tiempos han cambiado. Antes las chicas trans no eran bien vistas y ahora Wendy Guevara es una gran estrella. Además, muchos de los que estamos en esa plataforma no lo hacemos por gusto, sino por necesidad”.

MÁS DE OSIRIS OROZCO



Es entrenador físico.

Se dio a conocer públicamente en 2019, gracias al reality MasterChef.

Tuvo una participación especial en la serie La casa de las flores y también en La más draga.

En 2022 fue parte de Resistiré.

Osiris Orozco

¿Quién es César Doroteo, actual participante de La granja VIP?

Trayectoria de ‘Teo’



Saltó a la popularidad con la dupla ‘Pepe y Teo’, al lado de Ricardo Peralta, en 2011.

Fue coach en las temporadas 3 y 4 de La más draga.

En 2023 fue parte del reality La isla: Desafío Turquía

