¡Sorpresa en La Granja VIP! Sergio Mayer Mori deja solo a César Doroteo en la habitación del capataz
Conoce por qué Sergio Mayer Mori se negó a compartir la suite del capataz con César Doroteo. Te contamos todos los detalles.
Sergio Mayer Mori volvió a dar de qué hablar dentro de La granja VIP 2025, luego de que fuera duramente criticado por no dormir en la suite del capataz junto a César Doroteo.
La polémica surgió durante la transmisión del reality de TV Azteca, cuando el actor salió de la habitación y se fue a otra zona, ¿no quiso dormir con Teo o simplemente fue una estrategia? Te contamos los detalles.
No te pierdas: Mhoni vidente predice quién ganará La granja VIP 2025; ¿granjero o granjera?
¿Por qué Sergio Mayer Mori no durmió en la habitación del capataz?
Sergio Mayer Mori decidió no pasar la noche en la suite del capataz junto a César Doroteo en La granja VIP 2025. En lugar de disfrutar del privilegio, el hijo de Bárbara Mori optó por acompañar a Jawy Méndez, quien tuvo que mantenerse despierto toda la noche cuidando que la fogata no se apagara, esto como parte de una sanción que recibió tras insultar al Tío Pepe.
Lejos de descansar en la cómoda habitación, Sergio Mayer Mori, junto a Omahi y ‘el Patrón’, prefirió solidarizarse con Jawy y acompañarlo en la vigilia, en un gesto que muchos calificaron como muestra de compañerismo, aunque otros lo vieron como una actitud desafiante hacia las reglas del programa.
Mientras tanto, César Doroteo disfrutó en solitario del cuarto del capataz, ya que fue el elegido por el público para compartir la habitación con Mayer Mori.
No te pierdas: La granja VIP: Pedro Sola pierde la compostura y llama “sabroso” a Sergio Mayer Mori tras su descuido, VIDEO
César Doroteo, el elegido para compartir la habitación del capataz con Sergio Mayer Mori en La granja VIP
César Doroteo sigue ganándose el cariño del público dentro de La granja VIP 2025, pues con más de dos millones de votos fue elegido como el invitado especial para compartir la habitación del capataz durante toda la semana.
Su popularidad en redes sociales quedó más que comprobada, convirtiéndose en uno de los participantes favoritos del reality. Sin embargo, lo que parecía un momento de celebración rápidamente se transformó en polémica.
El gesto de Mayer Mori al no generó una ola de críticas en redes sociales, quienes comentaron en redes tanto la actitud del actor como la reacción del resto de los granjeros.
No te pierdas: Manola Díez estalla contra Omahi otro habitante de La granja VIP 2025 ¡Sergio Mayer Mori la intentó calmar!
¿Quién es Sergio Mayer Mori, participante de La granja VIP 2025?
Sergio Mayer Mori es un actor, cantante y modelo mexicano de 26 años. Es hijo de la actriz Bárbara Mori. Desde joven ha estado bajo los reflectores, pero ha buscado abrirse camino por mérito propio.
A lo largo de su carrera, ha incursionado en modelaje, actuación y música.
Como modelo, Mayer Mori trabajó con marcas de renombre internacional como Calvin Klein. En redes sociales, es toda una sensación: con más de 850 mil seguidores en Instagram, comparte tanto su vida profesional como momentos personales.
Es padre de una niña, fruto de su relación con la modelo brasileña Natália Subtil.
En la actuación, dejó huella con su participación en la serie Rebelde (2022), demostrando su talento frente a la cámara y ganando reconocimiento entre los jóvenes seguidores de la serie.
Sin embargo, su paso por La Granja VIP 2025 también lo ha colocado en el ojo del huracán mediático. Una de sus polémicas ocurrió cuando compartió vino de la suite del capataz con sus compañeros, acción que está estrictamente prohibida y por la cual fue regañado.
Posteriormente, como Capataz de la semana, disfrutó junto a Kim Shantal, a quien eligió como acompañante, de la habitación VIP que incluye comodidades como jacuzzi. Allí, aparentemente olvidó que estaba siendo grabado las 24 horas, y protagonizó un momento polémico al meterse al jacuzzi sin nada y mostrando todo, lo que desató comentarios divididos: mientras algunos lo calificaron de “vulgar”, otros se lo tomaron con humor.
No te pierdas: ¡Sergio Mayer Mori enciente ‘La granja VIP’! Se ‘sabrosea’ a Kike Mayagoitia y enseña de más ante las cámaras