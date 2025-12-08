¿Quien es el eliminado de La granja VIP hoy, 7 de diciembre? Este granjero dice adiós

Este domingo 7 de diciembre se transmitirá la gala de eliminación en La granja VIP, en la cual se decidirá quién será el expulsado o expulsada de la semana.

Hasta ahora, siete concursantes han abandonado el reality: una de ellas Lolita Cortés por decisión propia y los otros seis por decisión del público. Este domingo uno de los granjeros nominados se enfrentará a la realidad de la eliminación.

Lis Vega fue eliminada en La granja VIP Y y dejo su legado. / La granja VIP captura de pantalla

¿Quiénes son los nominados de la octava semana de La granja VIP?

Luego de que Lis Vega fuera eliminada de “La granja VIP” dejo nominada en su legado a Fabiola Campomanes, después Teo perdió el duelo de nominación contra Kim Shantal por lo cual quedo nominado.

El miércoles, Alfredo Adame y Kim Shantal aparecieron en la placa de nominados, pero durante el jueves de salvación fue Kim quien consiguió librarse de la lista. Sin embargo, el viernes de traición cambió por completo el panorama: sacaron a Alfredo Adame, ingresaron a Sergio Mayer Mori y, a su vez, él terminó traicionando a la Bea.

Por lo cual los nominados quedaron así:



César Doroteo

Fabiola Campomanes

Sergio Mayer Mori

la Bea

Filtran posible eliminado de La granja VIP este domingo 7 de diciembre. / Redes sociales

¿Qué participantes ya han sido eliminados de La granja VIP al momento?

Hasta ahora, siete celebridades han abandonado La granja VIP: seis por votación del público y una por decisión propia. Estos son los eliminados de la competencia:

Carolina Ross (Primera eliminada)

Sandra Itzel (Segunda eliminada)

Omahi (Tercer eliminado)

Lolita Cortés (Salida voluntaria por razones de salud)

Jawy Méndez (Cuarto eliminado)

Manola Díez (Quinta eliminada)

Kike Mayagoitia (Sexto eliminado)

Lis Vega (Séptima eliminada)

La granja VIP / Redes sociales

¿Quién es el nuevo capataz de La granja VIP?

Este domingo, durante la gala, se reveló la sorpresa de que sería el último juego del capataz. Además, se anunció que Alfredo Adame, César Doroteo y Eleazar Gómez serían los elegidos para enfrentarse en el duelo, tras haber sido seleccionados por el público gracias a la mayoría de votos.

El duelo consistió en una dinámica al azar en la que los participantes debían girar una ruleta y, según el objeto que esta señalara, llenar una canasta con frutas, herraduras, martillos y otros elementos hasta que la canasta bajara.

Sin embargo fue Adame quien logró llenar su canasta con más peso y saltó emocionando celebrando su triunfo, mientras agradecía al público.

Alfredo Adame en La granja VIP / Francisco Mancera, Cortesía del conductor, internet, Redes sociales y YouTube MTVLA

¿Qué granjero fue eliminado de La granja VIP hoy, 7 de diciembre?

¿Fabiola Campomanes, César Doroteo, Sergio Mayer Mori o la Bea? Estos granjeros están en la cuerda floja y solo el apoyo de sus fans, a través de los votos, podrá mantenerlos dentro de “La granja VIP”.

Esta noche a las 8 pm comienza la gala de “La granja VIP”, donde se dará a conocer el granjero que queda fuera del reality.

El primero en salvarse fue César Doroteo en “La granja VIP”, quien regresó a la sala con los demás granjeros.

Después de una pausa comercial, se anunció que Fabiola Campomanes sería la eliminada de La granja VIP.

