¿Lis Vega engañó a Rayito con el Patrón? La actriz le pide disculpas a su novio y a la familia del exluchador

Lis Vega, séptima eliminada de La granja VIP, descubrió al salir del reality que la cercanía que ella consideraba una simple amistad con ‘el Patrón’ fue interpretada afuera como un “shippeo”. La actriz reaccionó molesta ante estos comentarios, pues asegura que pueden dañar a terceros y tergiversar una relación que siempre fue de respeto. En una entrevista para las redes sociales de La granja VIP, Lis Vega manifestó su molestia por el “shippeo” y envió un mensaje tanto a su pareja como a Carmen, la esposa de ‘el Patrón’.

Lis Vega fue eliminada en La granja VIP Y y dejo su legado. / La granja VIP captura de pantalla

¿Qué pasó entre Lis Vega y ‘el Patrón’ en La granja VIP?

Lis Vega y ‘el Patrón’ del Río construyeron una amistad y formaron alianzas dentro de La granja VIP. Desde el inicio, Lis se mostró afectada al descubrir que, por error con el huevo dorado, lo había colocado en una nominación; más tarde, él le devolvió el gesto al salvarla de la placa cuando ganó el segundo duelo de salvación.

A lo largo del reality, Lis dejó clara su amistad y fidelidad al exluchador. Incluso, cuando él tuvo un conflicto con Alfredo Adame, Lis confesó a Lolita Cortés que quería intervenir para defenderlo, pero la exjueza le pidió que no se involucrara.

Durante su estancia en La granja VIP, se viralizaron videos en los que ambos aparecían hablando muy de cerca y abrazándose efusivamente, lo que llevó a varios internautas a asegurar que entre ellos había gusto y atracción mutua.

Lis Vega niega sentirse atraída por el patrón y pide perdón a Rayito a la familia del luchador por malentendidos en La granja VIP. / Redes/captura de pantalla

Lis Vega aclara relación con ‘el Patrón’ en La granja VIP

En entrevista con Mayeza host digital de “La granja VIP”, Lis Vega frenó especulaciones por el shippeo con ‘el Patrón’. “Yo sería incapaz de faltarle el respeto ni a él ni a mi pareja. Me da pena con la esposa de ‘el Patrón’. No sabía que era un shippeo; al final lo entiendo, pero qué triste, porque él es un tipo íntegro, leal; además, yo amo a Rayito”, expresó.

Lis explicó que, dentro del reality, desarrolló una relación de apoyo y compañerismo con el exluchador, pero jamás hubo un comportamiento inapropiado. Señaló que los comentarios en redes pueden lastimar a terceros, especialmente a su pareja y a Carmen, la esposa de ‘el Patrón’.

“El Patrón y yo teníamos una amistad desde el respeto. Creo que las personas no se dan cuenta del daño que hacen con estos comentarios, pero lo aclaro por él, porque lo amo, y por la esposa de ‘el Patrón’. Sería incapaz de faltarme el respeto y menos a Rayito” Lis Vega

Lis Vega se disculpa con Rayito por shippeo con ‘el Patrón’ en La granja VIP

Lis Vega lamentó que los comentarios en redes sociales puedan herir a personas ajenas al reality, como la familia de ‘el Patrón’ o su pareja, Rayito. La actriz explicó que, al tomar conciencia del impacto que estas interpretaciones tenían fuera de “La granja VIP”, decidió ofrecerle una disculpa a su novio para evitarle cualquier malestar.

“Jamás ha habido ni habrá una falta de respeto, es un hombre integro yo soy una mujer súperleal, que pena que se haya visto, pido una disculpa que no debería a ese ser amo porque lo elijo, y no me gustaría que se sienta mal”, mencionó

“Yo le dije: ‘Papi, siempre estuviste en mi corazón, junto con mi mamá y mi sobrina’. Yo tengo responsabilidad afectiva, desde el día uno” Lis Vega

¿Quién es Rayito, pareja de Lis Vega?

Ryan Hoffman, mejor conocido como Rayito en el mundo digital, es un creador de contenido y hermano de YosStop. A finales de diciembre anunció su divorcio de Grecia González, con quien estuvo casado cinco años

.Lleva más de diez años dedicándose a crear contenido. Su canal DebRyanShow acumula casi 9 millones de suscriptores y videos con decenas de millones de reproducciones.

En el pasado mantuvo un romance con Dhasia Wezka y actualmente sostiene una relación “sin etiquetas” con Lis Vega, a quien apoyó durante su estancia en “La granja VIP”.

