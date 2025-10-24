La granja vip: ¿A quién nominará y salvara Alberto Ríos ‘el Patrón’ este viernes de traición? ¡Esto dijo!

Hoy en “La granja VIP” se vivirá uno de los momentos más tensos de la semana el viernes de traición. Tras varios días marcados por escándalos, alianzas rotas y nuevas estrategias en formación, el ambiente dentro del reality está más dividido que nunca.

Ahora, Alberto del Río sorprendió con sus declaraciones. En plena plática, ¿reveló a quién salvará y a quién meterá a la placa de nominados? Te contamos todo lo que pasó.

¿Quién ganó el duelo de salvación en La granga VIP?

Alberto del Río, “el Patrón”, quien anoche logró imponerse en el duelo de salvación frente a Sandra Itzel, Eleazar Gómez y Lis Vega, ahora enfrenta una difícil decisión: deberá elegir a un compañero para salvar y, al mismo tiempo, colocar a otro granjero en la temida placa de nominados.

La semana pasada fue Eleazar Gómez, quien ganó el duelo y salvó a Alfredo Adame y metió a Carolina Ross en su lugar. ¡Ella salió eliminada!

Alberto ‘el patrón’ del Río / redes sociales

¿A quién salvará “el Patrón” hoy 24 de octubre en La granja VIP?

El martes tras la asamblea de nominación, Alberto Ríos, “el Patrón”, le prometió a Lis Vega que, si lograba ganar la salvación, la elegiría a ella para sacarla de la placa. “Yo te saco a ti y tú me sacas a mí. Vamos a concentrarnos y ayudarnos mutuamente”, le dijo con firmeza.

Sin embargo, ayer, Omahi intervino en su decisión y le sugirió a “el Patrón” que salvara a Sandra Itzel, argumentando que así podrían fortalecer su alianza dentro del juego.

Además, le advirtió que Lis no estaba jugando realmente con ellos en estrategia. Ante esto, Alberto dudó y respondió pensativo: “Pues igual y sí sería bueno jalarla, a lo mejor a ella”.

Lo que está claro es que advirtió que no sería a Eleazar Gómez tras haber traicionado a Sandra Itzel.

La granja VIP: Un nuevo integrante llegará a La granja VIP. / Redes sociales

¿A quién decidirá traicionar “el Patrón” hoy, 24 de octubre, en La granja VIP?

En otra charla con Kike Mayagoitia, “el Patrón” comentó que estaba considerando nominar a Fabiola Campomanes, ya que ella misma había pedido ser enviada a la placa. “La primera que pensaría es en ella, porque me la pone fácil… ella lo pidió y así no me meto con nadie”, expresó.

En redes sociales circula un video donde se ve a Fabiola pidiéndole directamente a Alberto que la nomine: “Hazlo por mí”, le dice, a lo que él responde que lo hablarán el viernes.

La actriz explicó que prefiere irse a su casa, pues no soporta las estrategias, traiciones e hipocresías que dominan el juego. Esta decisión surgió después de que descubriera que Eleazar Gómez planeaba nominarla y, además, estaba pidiendo votos en su contra al asegurar que ella “no tenía fandom”.

Otra teoría es que podría nominar a Alfredo Adame debido a que el luchador lo nominó en la asamblea, pero a su vez él fue nominado por la Bea y por Lolita Cortés, ¿se vengará?

