‘La granja VIP’: ¿Quién es el salvado de HOY, jueves 23 de octubre?, ¿Ya está cantada la traición?

Este jueves 23 de octubre, se llevará a cabo la llamada ‘Salvación’ en ‘La granja VIP’, en la que uno de los nominados saldrá de la placa. Además de estar fuera de peligro, podrá intercambiar a uno de los que ya estaban nominados por un granjero para que lo sustituya en el llamado ‘viernes de Traición’.

‘La granja VIP’ ha estado muy tensa desde que se suscitó el miércoles de ‘Asamblea’. Y es que muchos participantes están molestos con Eleazar Gómez por su voto contra Sandra Itzel, pese a que esta era su amiga y le había prometido protegerla.

¿Quiénes son los nominados de la segunda semana en ‘La granja VIP’?

Los nominados de la segunda semana en ‘La granja VIP’ son:

Eleazar Gómez (por el “legado” de Carolina Ross, primera eliminada del reality)

Lis Vega

Alberto del Río ‘el Patrón’

Sandra Itzel

Uno de ellos está en riesgo de convertirse en el segundo eliminado de la competencia. Recordemos que actualmente estas son las 15 celebridades que siguen en juego:

Alfredo Adame Jawy Méndez Sandra Itzel Alberto del Río ‘el Patrón’ Omahi Kim Shantal Lolita Cortés Fabiola Campomanes Lis Vega Manola Díez Eleazar Gómez César Doroteo ‘Teo’ La Bea Sergio Mayer Mori Kike Mayagoitia

¿Cómo votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’?

Los usuarios tienen la oportunidad de votar hasta 10 veces al día por uno o varios granjeros. Aquí te dejamos los pasos para hacerlo:

Entrar a la página https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota Seleccionar al granjero o granjeros que quieras salvar Selecciona ‘votar’ y listo

La plataforma está abierta todo el día. Cabe destacar que el granjero que entre a la placa el viernes obtendrá los votos que ha acumulado el nominado al que sustituyó.

¿Cuál es el premio por ganar ‘La granja VIP’?

En su momento, el conductor del programa dio a conocer que el premio que conseguirá el ganador de ‘La granja VIP’ será de dos millones de pesos.

En redes sociales, se han hecho encuestas sobre quiénes son los favoritos del concurso. Hasta el momento, los que encabezan la lista de popularidad son:

La Bea

César Doroteo ‘Teo’

Alfredo Adame

Por otra parte, los menos favoritos son Eleazar Gómez y Omahi. Recientemente, Jawy Méndez también perdió apoyo debido al insulto que hizo contra tío Pepe, quien es el mayoral del reality y el encargado de enseñarles a los granjeros las labores de campo.

¿Cuándo y dónde ver la gala de salvación en ‘La granja VIP’?

Este jueves 23 de octubre, se realizará la gala de salvación en ‘La granja VIP’. Comenzará a las 9 pm. y se podrá ver por el canal de Azteca Uno, así como por la plataforma de Disney+, en donde también se transmite el 24/7.

Hasta este momento, y de acuerdo con las encuestas en redes sociales, el público desea que Alberto del Río ‘el Patrón’ o Lis Vega ganen el reto de salvación. ¿Será? Todo queda en meras opiniones de los usuarios y televidentes.

¿Quién ganó el reto de salvación de hoy, jueves 23 de octubre, en ‘La granja VIP’?

