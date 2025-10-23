¿Quiénes son los participantes nominados de La granja VIP 2025 HOY, 22 de octubre?

Los participantes de La granja VIP 2025 se preparan para uno de los momentos más tensos de la semana: el miércoles de asamblea hoy 22 de octubre, que se llevarán a cabo las nominaciones. Este ritual semanal, que pone a prueba alianzas, estrategias y emociones, promete ser intenso, ya que los concursantes deberán enfrentar decisiones que podrían cambiar el rumbo del reality show. Entre discusiones, confesiones y posibles confrontaciones, la granja se convierte en un escenario de intrigas donde cada palabra y cada voto cuentan.

La asamblea de La granja VIP se convierte en un verdadero espectáculo de estrategias, conflictos y sorpresas que nadie quiere perder.

¿Qué es la asamblea en La granja VIP 2025?

En La granja VIP 2025, la asamblea es uno de los momentos más esperados y tensos de la semana. Durante estas sesiones, cada participante debe nominar frente a frente a sus compañeros, explicando con claridad sus motivos y argumentando por qué consideran que ciertos integrantes deberían abandonar la competencia.

Este formato convierte la asamblea en un espacio donde estrategias, emociones y conflictos salen a la luz, ya que no solo se trata de decisiones frías, sino de justificar públicamente las acciones frente a todos.

Cada palabra, mirada y gesto puede influir en la percepción de los demás, haciendo que este momento sea tanto un reto psicológico como social.

La asamblea de La granja VIP desata tensión y drama: nominaciones, secretos y peleas que todos comentarán.

¿A qué hora y dónde ver la asamblea de La granja VIP 2025?

Cada semana, los televidentes de La granja VIP 2025 tienen una cita obligada con la tensión y la estrategia: la asamblea, que se transmite todos los miércoles a las 21:00 horas por Azteca, se convirtió en el espacio donde se definen alianzas, se exponen conflictos y se toman decisiones que pueden cambiar el rumbo de la competencia.

En este encuentro, los participantes deben enfrentarse cara a cara, nominar a sus compañeros y justificar sus elecciones, convirtiendo cada miércoles en un verdadero espectáculo de emociones y sorpresas para quienes siguen el reality desde casa.

¿Quiénes son los participantes nominados de La granja VIP 2025 HOY 22 de octubre?

En La granja VIP 2025, la segunda semana estuvo marcada por la estrategia y las sorpresas, comenzando con la nominación de Eleazar Gómez, quien fue seleccionado por Carolina Ross en su legado. Esta decisión generó expectativa entre los participantes, ya que poner a alguien en la mira del público puede cambiar la dinámica de la competencia y alterar alianzas dentro de la granja.

Pero las emociones no se detuvieron allí. Durante la semana, se llevó a cabo El duelo, la dinámica que determina al segundo nominado. En esta ocasión, Sergio Mayer Mori, quién es capataz, volvió a tener la responsabilidad de elegir a los contendientes.

Optó por César Doroteo y Lis Vega, quienes se enfrentaron en un desafío que combinó destreza, concentración y nerviosismo frente a todos los compañeros.

Tras perder ante Teo, Lis Vega, que recientemente tuvo problemas con Sandra Itzel, se unió a Eleazar Gómez como nominada de la segunda semana de La granja VIP 2025 y aún faltan las nominaciones de la asamblea.

¿Cómo votar por los nominados en La granja VIP 2025?

Si quieres que tu favorito siga en la competencia de La granja VIP 2025, puedes votar fácilmente a través del sitio web o la aplicación oficial de TV Azteca. Solo sigue estos pasos:



Ingresa a la página web o app oficial de TV Azteca.

Haz clic en la sección “Votar”.

Selecciona a los concursantes que deseas apoyar.

Distribuye tus 10 votos diarios entre tus favoritos.

Confirma tu elección para que tus votos queden registrados.

De esta manera, cada voto que emitas ayuda a mantener a tus favoritos en la competencia y te convierte en parte activa del reality, sumando emoción a cada semana dentro de la granja.

