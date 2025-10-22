¿Jawy expulsado de ‘La granja VIP’? Insulta al tío Pepe y él le advierte que recibirá ¡un castigo!

La segunda semana de ‘La granja VIP’ inició con mucho estrés para los granjeros, principalmente para Jawy Méndez. Y es que el conductor fue seleccionado como peón tras la eliminación de Carolina Ross, algo que, aparentemente, lo tiene muy molesto.

Durante sus primeros días como peón en ‘La granja VIP’, el también conductor no solo ha roto las reglas varias veces, sino que también ha insultado al tío Pepe, quien es el mayoral encargado de enseñarles a los granjeros cómo cuidar y tratar a los animales del lugar.

Por ello, el mayoral le advirtió que recibiría un castigo por su comportamiento, el cual sería revelado durante la gala de este 21 de octubre: ¿nominación o expulsión directa?

Habitantes de ‘La granja VIP’ sin Carolina Ross / Redes sociales

Te recomendamos: La granja VIP: Jawy Méndez enfrenta a Sandra Itzel y revela polémica del pasado entre ellos ¿Hubo discusión?

¿Cómo fue que Jawy Méndez rompió las reglas en ‘La granja VIP’ y qué dijo sobre el tío Pepe?

Luego de que Jawy Méndez supiera que era el peón de la semana en ‘La granja VIP’, los fans detectaron que estaba rompiendo las reglas. Y es que, como peón, queda estrictamente prohibido entrar al cuarto del ‘Capataz’ y quedarse despierto después de que el grillo suene.

Justo durante la gala del pasado 20 de octubre, el presentador del programa le recordó estas reglas. Ante esto, el influencer simplemente se justificó diciendo que se había “confundido”. Según él, como hay muchos animales, no supo identificar el grillo que anuncia que ya debe regresar al granero a dormir.

Por si esto fuera poco, hace unas horas, en una plática con algunos compañeros, puso en duda la capacidad del tío Pepe. El exintegrante de ‘Acapulco Shore’ dijo:

Jawy Méndez “Le hubiéramos dicho que dejará grabado algo (a Carolina Ross), no al pen… del tío Pepe”

La reacción de los presentes fue diversa; mientras algunos se reían, otros simplemente se quedaron callados. Por su parte, Kim Shantal quiso cambiar de tema de forma inmediata.

Esta situación generó mucha polémica en redes sociales. La mayoría de los internautas se dijeron muy molestos por la falta de respeto hacia el mayoral y han exigido a la producción del show que se sancione “como se debe”

JAWY LLAMA P3ND3J0 AL TÍO PEPE



Oigan qué onda con esto? @lagranjavipmx porqué permiten que un participante se refiera así al Tío Pepe cuando el señor jamás a sido grosero con nadie. #LaGranjaVIP pic.twitter.com/4jTt3ZJDpX — La Comadrita (@lacomadritasoy) October 21, 2025

No te pierdas: La chef Zahie Téllez y Jawy Méndez hablan por primera vez de su “romance”

¿Qué le dijo el tío Pepe a Jawy Méndez en ‘La granja VIP’?

Si bien tío Pepe, mayoral de La granja VIP, aparentemente, no se enteró del insulto de Jawy, sí le advirtió que la producción de ‘La granja VIP’ planea sancionarlo por haber roto las reglas como peón.

Tío Pepe “Me enteré de algo que sucedió, creo que ayer. Se dice que es una indisciplina de tu parte. Me sorprendió un poco, ¿en el reglamento tienes permitido entrar a esa zona?”

Jawy se justificó admitiendo que no había leído el reglamento del show, pero se comprometió a “aprenderselo de memoria” para que ese tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. El mayoral lo felicitó por su intención de seguir las indicaciones, pero le explicó que tendría un castigo.

“La ignorancia de la ley no exime de la necesidad y obligación de cumplirla. Una regla que sí conocemos es que toda acción, positiva o negativa, puede tener consecuencias. Creo que hoy, en la noche, te lo harán saber”, expresó.

El influencer simplemente respondió: “No me diga eso”. En tanto que el mayoral lo motivaba a seguir las reglas, resaltando que lo considera un gran granjero que se ha esforzado desde el principio.

Jawy Méndez / Redes sociales

¿Quién es el tío Pepe, el mayoral de ‘La granja VIP’?

El tío Pepe de ‘La granja VIP’, también conocido como don Pepe, es un granjero de la vida real que tiene experiencia en el cuidado de animales y labores de campo. Tiene su propia granja llamada ‘Granja del tío Pepe’, ubicada en la Ciudad de México.

Según lo dicho en ‘La granja VIP’, comenzó a trabajar en esto en 1995, por lo que tiene, al menos, 30 años de experiencia. En el reality, le enseña a los granjeros a cómo cuidar a los animales y hacer sus labores correctamente.

La mayoría de los granjeros, así como la mayoría de los usuarios, le han tomado un cariño especial, pues sus explicaciones, aunque contundentes, siempre son dadas con mucha amabilidad.

Mira: Acapulco shore: ¿Qué hacen hoy los exintegrantes a 10 años del estreno?