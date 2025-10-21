Gomita rompe el silencio: el verdadero motivo por el que no entró a La granja VIP 2025

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, sorprendió a sus seguidores al revelar por qué decidió rechazar la invitación para formar parte de La granja VIP 2025. La influencer explicó los motivos detrás de su decisión, ¿se arrepintió o no de haberse quedado fuera del proyecto? Aquí te contamos todos los detalles.

Gomita explica por qué rechazó La granja VIP 2025. / Foto: IG/gomitaoficial123

¿Por qué Gomita no entró a La granja VIP 2025?

La granja VIP 2025, el nuevo reality show que generó gran expectativa. La conductora e influencer confesó que, aunque recibió la invitación, prefirió no aceptar entrar.

“Me invitaron a La granja VIP y no lo quise agarrar porque dije: ‘Híjole, ¿cómo que animales?’ Soy superanimalera, tengo tres chihuahuahuitas, tuve un shih tzu y un pomerania, me encantan los animales, pero dije: ‘Con una vaca y un caballo, ¿qué voy a hacer?’”, explicó en entrevista con la página LGBT+, Escándala.

Aunque le entusiasmaba la idea del proyecto, Gomita destacó que no se veía conviviendo en un entorno rural con animales grandes, por lo que optó por cuidar su tranquilidad y mantenerse enfocada en sus otros proyectos personales.

Gomita contó cómo se sintió al ver el contenido del reality La granja VIP 2025. / Foto: IG/gomitaoficial123

¿Gomita se arrepiente de no haber entrado a La Granja VIP 2025?

Tras ver las dinámicas del reality show, Gomita no negó, pero tampoco aceptó si se arrepiente de no haber entrado a La granja VIP 2025. Sin embargo, la exparticipante de La casa de los famosos México 2024 reconoció que, al ver el contenido que generó Sergio Mayer Mori dentro del programa, pensó en lo divertido que habría sido formar parte del elenco.

“Ahorita que veo el proyecto, me gusta demasiado. Y luego el contenido que dio Sergio Mayer Mori, le vi todo y yo dije: ‘¿Por qué no entré?’ Ahí sí hubiera migajeado todo (le habría dicho) ‘Amigo, muy bien, todo que ver esa suite’. Migajera por siempre y hasta piso nos falta pa’ arrastrarnos”, bromeó.

Sin embargo, también reflexionó que su decisión fue la correcta, pues señaló que a veces el público no se da cuenta de que contratan a los famosos para que generen contenido en el programa.

“La gente no se da cuenta realmente que es contenido y para eso nos están contratando, ojo, no me hubiera aventado. Si lo hubiera visto, no me hubiera aventado porque como Araceli soy muy tímida, pero como Gomita le hubiera dicho: ‘Todo bien, eh’”, expresó.

Gomita detalló por qué decidió no participar en La granja VIP 2025. / Foto: IG/gomitaoficial2025

¿Quién es la influencer Araceli Ordaz, Gomita?

Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, nació el 10 de septiembre de 1994 y se ha consolidado como una de las personalidades más carismáticas del espectáculo mexicano. Su carrera comenzó de manera muy particular: como payasita en un circo, donde desarrolló su talento para la comedia y el entretenimiento desde muy joven.

Con apenas 20 años, Gomita dio un salto importante al mundo de la televisión al integrarse al programa Sabadazo, junto a sus hermanos Lapizito y Lapizin. La química del trío familiar y su estilo cómico conquistaron a la audiencia, convirtiéndolos en uno de los grupos más queridos de la serie semanal de Univisión. Además, formó parte de la segunda temporada de La casa de los famosos México.

Además de su trayectoria en la televisión, Gomita ha sabido adaptarse a la era digital y se ha vuelto popular en redes sociales, donde comparte desde su vida cotidiana hasta su trabajo y su cuidado de la belleza.

