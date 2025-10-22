Bea, Fabiola Campomanes y Jawy sufren accidente en La granja VIP: ¿Fueron hospitalizados de emergencia?

Ni dos semanas han pasado desde el arranque de La granja VIP México y ya comenzaron los sustos. Esta vez, los protagonistas del momento fueron Bea, Fabiola Campomanes y Jawy, quienes protagonizaron un accidente que, aunque alarmó a sus compañeros, terminó convirtiéndose en un momento viral lleno de risas y gritos.

Las cámaras del 24/7 captaron el momento en que los granjeros cayeron al suelo tras un mal cálculo con una carretilla, generando preocupación entre los espectadores y sus compañeros.

¿Qué pasó con Bea, Fabiola Campomanes y Jawy en La granja VIP?

La jornada en La granja VIP comenzó con una sorpresa: la llegada de Paulina, una especialista en compostaje que llegó como reemplazo temporal del tío Pepe. Su presencia encendió las alarmas entre los participantes, ya que se rumoraba que el mayoral podría abandonar el proyecto tras el altercado con Jawy, el influencer que lo insultó al llamarlo “pen...”.

Mientras todos intentaban activarse tras el desayuno, Fabiola Campomanes y Bea bromeaban sobre no haber despertado del todo. Fue entonces cuando Jawy, en un intento de “darles un aventón” en una carretilla, protagonizó una escena que terminó en accidente.

Según las imágenes del 24/7, Fabiola se colocó al frente de la carretilla, Bea detrás de ella y Jawy tomó vuelo sin medir consecuencias. El terreno, lleno de hoyos, provocó que los tres terminaran en el suelo.

“¡Pérate, no tan rápido! ¡Te dijimos que no tan rápido! ¡Te lo advertimos! ¡Nos quiere sacar del concurso, miss!”, gritó Fabiola mientras caía.

Por su parte, Bea se disculpó con Paulina por el retraso y soltó entre risas: “Una disculpita, somos las niñas traviesas del salón”.

Y mientras todo esto ocurría, Jawy no paraba de reírse. Tal parece que todo fue un momento de diversión.

¿Cuál es el estado de salud de Bea, Fabiola Campomanes y Jawy tras el accidente?

Afortunadamente, el accidente en La granja VIP no pasó a mayores. Ninguno de los tres sufrió lesiones ni raspones, por lo que el momento quedó como una anécdota divertida que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Los fans no tardaron en reaccionar. Algunos celebraron que no hubiera consecuencias graves, mientras otros bromearon diciendo que “eso sí despierta más que el café”. También hubo quienes criticaron a Jawy por seguir jugando en lugar de concentrarse en las tareas de la granja.

“Esto es mejor que cualquier sketch de comedia”.

“Jawy no aprende, pero al menos nos da contenido”.

“Fabiola gritando ‘¡te dijimos que no!’ es mi nuevo mantra”.

Además, muchos destacaron la actitud de Bea, quien mantuvo el buen humor y se disculpó con Paulina por el caos. La escena ya es considerada uno de los momentos más icónicos de esta temporada.

¿Por qué Jawy fue castigado en La granja VIP y qué pasó con el Tío Pepe?

El accidente ocurrió justo después de una noche tensa. Jawy había sido castigado por insultar al tío Pepe, una figura muy querida dentro La granja VIP. Como parte de su sanción, tuvo que pasar la noche alimentando el fuego de una fogata, de no hacerlo se convertiría en peón la siguiente semana lo que lo obligo a no dormir nada y varios granjeros decidieron acompañarlo en solidaridad.

La llegada de Paulina como sustituta del mayoral encendió las alarmas. Aunque no se ha confirmado oficialmente la salida del tío Pepe, la producción dejó claro que las faltas de respeto no serán toleradas.

Este contexto hizo que el accidente con la carretilla tuviera aún más impacto, ya que ocurrió justo cuando los granjeros intentaban adaptarse a la nueva dinámica.