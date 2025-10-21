La granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de hoy, 21 de octubre? ¡Los granjeros ya tienen su estrategia!

La segunda semana en ‘La granja VIP’ comenzó con todo. El pasado lunes 20 de octubre, se seleccionó al nuevo capataz y Carolina Ross, primera eliminada del show, dio a conocer su “legado”, en el que mandaba a un granjero directo a la nominación.

La cantante nominó a Eleazar Gómez. En su explicación, mencionó que se había decepcionado de él después de que la nominara por haberlo puesto en la placa, luego de que había dicho que no le iba a “tirar mala onda” por eso.

Por supuesto, el actor no tomó bien esto y, si bien se dijo consciente de que probablemente eso pasaría, se quejó de que la producción del show le diera el poder de nominar tras su expulsión.

Eleazar Gómez nominado / Redes sociales

¿Qué harán los granjeros de ‘La granja VIP’ en la nominación? Estos serían los nominados de esta semana

Desde la nominación de Eleazar Gómez y la explosiva dinámica en la que se sinceraron sobre lo que pensaban de varios compañeros, los granjeros han consolidado sus alianzas y han dejado claro a quiénes no quieren ver ni en pintura.

Por su parte, Eleazar ha dicho abiertamente que nominará a César Doroteo ‘Teo’, pues dice que le molestaron sus razones por las que votó por él en las nominaciones pasadas y la actitud que ha tenido con él últimamente.

En tanto que Sandra Itzel se ha acercado más al grupo de los ‘Gymbros’ y les ha explicado que siente que las mujeres no la quieren y siente miedo de que la pongan en la placa. Por otro lado, varios granjeros también han mostrado su sentir ante otros compañeros y han insinuado contra quién irán para que se vaya.

Con base en lo que ha sucedido últimamente, en redes sociales se teoriza que esta podría ser la placa de nominados de la segunda semana:

Eleazar Gómez (Confirmado)

César Doroteo ‘Teo’

Sandra Itzel

Manola Díez

Cabe destacar que, con excepción de Gómez, esto no es información oficial y solo se sabrá quiénes forman parte de la placa hasta el final de la semana, cuando ya haya pasado la salvación y la traición. Recordemos que hoy, 21 de octubre, solo se dará a conocer al segundo nominado. Por esta razón, lo antes mencionado queda en puntual calidad de rumor.

La granja VIP / Redes sociales

¿Dónde y cuándo ver la segunda gala de nominación en ‘La granja VIP’?

Este martes 21 de octubre, se llevará a cabo la segunda gala de nominación en ‘La granja VIP’. Comenzará a las 9 pm. y se podrá sintonizar por el canal de Azteca UNO, así como en la app de Disney+, en la que también se puede ver el 24/7.

Las nominaciones en el reality suelen ser bastante intensas, ya que suelen ser cara a cara y los granjeros tienen la oportunidad de decirle a la persona por la que votaron sus razones por las que no lo quieren en el show.

Cabe mencionar que en la gala de esta noche también se dará a conocer el castigo que tendrá Jawy por haber roto las reglas. Y es que se detectó que entró al cuarto del capataz y no ha respetado horarios, pese a ser un peón.

La Granja VIP logo / Redes sociales

¿A quién nominaron en la segunda gala de ‘La granja VIP’ hoy, martes 21 de octubre?

